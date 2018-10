Vatan Partisi Sağlık ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Dr. Rifat Mutlu, sağlık sisteminde kur riski nedeniyle ortaya çıkan ‘tıbbi malzeme yetersizliği’ ve Sağlık Bakanlığı’nın bu yöndeki ‘tasarruf’ açıklamalarını değerlendirdi. Vatan Partisi’nin çözüm önerilerini sundu.

kur farkının neden olduğu ‘malzeme eksikliği’ ile ameliyatların yapılamadığını, hekimlerin baskı altında olduğunu söyledi:“Ameliyathanede örneğin özellikle beyin cerrahisi, kalp cerrahisi gibi hayati önem arz eden branşlarda kullanılan malzemelerin kur riski nedeniyle satın alınamaması ciddi bir sorundur. Acil ameliyatlar dışında hiçbir ameliyat yapılmayacaktır eğer yaparsanız gerçek anlamda bu ameliyatın hayati önem taşıdığını belgelemek zorudasınız deniyor. Böyle bir şey olmaz.”“Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca açıklamaları, ‘Dikkatle izliyoruz. Takip ediyoruz.’ cümlelerinden öteye geçmemektedir. Sağlık bakanının görevi takip etmek değil, sonucu sağlamaktır.”“Bir diğer açıklamada, ‘Kim ilaç bulamıyorsa bize haber versin.’ Şimdi bir hasta haber verene kadar, ölebilme veyahut engelli kalabilme ihtimali olabilir. İnsanlarımıza bunu yapmanızı sağlayan nasıl bir hak ve gerekçeniz var? Yani ekonomik kriz in faturasını insanımıza çıkarmaya hakkınız var mı? Bunu kesinlik ve kesinlikle kabul etmiyoruz!”“Unutmayalım, temel sağlık hizmetleri aslında temel bir insani haktır. Bizim anayasamızda güvence altına alınmıştır.”“Bir çoçuğumuz, bir yavrumuz yada doğum yapmakta olan bir annenin bir riskle karşılaştığı zaman eksiksiz, hızlı ve donanımlı bir şekilde verilmesi lazım. Örneğin, bir sağlık hizmeti olur, o sağlık hizmeti hiç istenmese bile, siz onu kısa sürede sunmak üzere onu orada tutmak durumdasınız, şimdi bunların hiç birisi yok. Gerçek anlamda insanlarımız çok uzun süredir çaresizlikle boğuşmaktadır.”“Hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına uygulanan bir şiddet var. Acil özel hizmetlerde, ilaçların ve tıbbi malzemelerinin olmaması, bu şiddeti artıracaktır. Hastanelerimize giden vatandaşımız, kur farkının neden olduğu, çarpık uygulanan ekonomik sistemler nedeniyle hekimin kendisine o ilacı vermediği ameliyat edemediği için hekimi de hedef alacaktır.”“İthal ilaçların belirlenmesi için, her yılın şubat ayı başında kur saptanmaktadır. Şu an Ekim ayının başındayız. 2018’in Şubat ayında dolar kuru 2.59’a sabitlenmişti. Şu anda 6 dolaylarında kur değeri bulunmaktadır. Durum böyleyken 2019’un Şubat ayına kadar nasıl devam edilecek?”“Yani bu durumla ilgili ‘el sıkışılsa’ bile insanları 3-4 ay mağdur edeceğiz. Çözümü; bu aciziyetle, karaborsadan, yabancı ülkelerden yasa dışı bir şekilde gümrüklerden ilaç getirerek sağlamak, felaket olur.”“Sağlık bakanımızın ve sayın cumhurbaşkanımızın bu denli insanlarımızı çaresiz ve yoksul bırakmaya hakları yoktur.”“AKP döneminin ‘sıcak para’ döneminde sağlık alanında yaptığı ‘şehir hastaneleri’ modeli hakkında öncelikli olarak şunu vurgulamak gerekiyor.” Vatan Partisi olarak, vatandaşlarımızın, hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın en çağdaş, en modern ve en uygar hastanelerde tedavi olmasını isteriz fakat bu düzlemde, ‘şehir hastaneleri modelini’ ayrı bir şekilde değerlendirmemiz gerekir.”“Şehir hastaneleri, ‘Kamu-Özel ortaklığı üzerinden’ ortaya çıkan bir tasarımdır. Gerek inşaat maliyetleri, gerek kira maliyetleri çok yüksektir.”“Örneğin,Bakanlığın verdiği bilgiler doğrultusunda, ‘Şehir hastanelerinin kirası 30.2 milyar dolar olacak’ denmektedir. Dikkatinizi çekiyorum, dolar, türk lirası değil.”“Bunu açılışa hazırlanan Eskişehir Şehir Hastanesi üzerinden pratik anlamda bir mukayese yaptığımızda, bu hastanemizin kira maliyetinin 25 bin dolar, yıllık maliyetinin 300 bin dolar olduğunu görmekteyiz.”“Bu binaları yaparken değerinin üzerinde ödemeler yapılıyor. 3 yıllık yatırım maliyeti, 25 yıllık kira güvencesi adı altında bu modellere kaynak aktarılıyor. Devlet üstüne üstlük, hazine garantisi kapsamında, kamu alanlarının tamamını bu yapılanmaya teslim ediyor. Yani bu gerçek anlamda sağlık alanında çok büyük bir soygun sisteminin süslenerek ortaya çıkarılması halidir.”“Bir örnek te Bilkent’te ki şehir hastanesidir. Numune Hastanesi, Ankara Hastanesi, Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi ve bir çok hastane, şehir hastanesine taşınacaktır. Bu hastanelerin taşınması bile şu anda çok büyük bir maliyettir. Bu son derece açıktır.”“Şehir hastaneleri kuşkusuz hizmete layık fakat vatandaşımızın önceliği ilaç ihtiyacıdır. O nedenle Vatan Partisi, toplam olarak Türkiye sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için, Türkiye’nin ameliyat donanımına sahip olma ihtiyacı olduğunun tespitini yapmaktadır.”“Kamuoyunda irdelenmeyen ve gözlerden kaçan şu husus vardır. Hastanelerde, ameliyathanelerde kullanılan dezanfektanlar var. Bunar, hastane enfeksiyonunu önlüyorlar ve ithal olarak ülkemize gelmektedir. Bu olmaz ise, hastanelerde çok fazla enfeksiyon olabilir. Burada risk altında olanlar: Diyaliz merkezleri, acil servisler, yoğun bakımlardır.”“Yaşamsal sorun bütün insanlarımızı bu gelme ihtimali kuvvetlenen riskler doğrultusunda ayrım yapmaksızın etkileyecektir.”“Şehir Hastaneleri, şu an durmaktadırlar. Şehir Hastanelerine ayrılan kaynak, kur riski nedeniyle, ekonomik kriz temelli, ilaç alamayan, ameliyat olamayan tüm sağlık sistemini kriz e uğratan nedenlere karşı kullanılmalıdır. ”“Bunun için, bugün 30.2 milyar dolar üzerinden ücretlenen ve şu anda ödenmekte olan ‘Şehir Hastaneleri Kiraları’ kesinlikle durdulmalıdır. Bu kaynak krize karşı etkin bir şekilde sağlık sektöründe tıbbi ilaç ve benzeri işlemlerde kullanılması gerekmektedir.”Vatan Partisi olarak çözümümüz açıktır: Tıbbi malzemelerin ‘kur riskinden’ etkilenmemesi için ‘Şehir Hastaneleri’, israftan arındırmalıdır.