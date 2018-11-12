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Vatan Partisi Eskişehir'den 10 Kasım açıklaması

Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanlığı ve Öncü Gençlik, 10 Kasım'da Atatürk Devrimleri mirasına sahip çıkmak için Vilayet Meydanı Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vatan Partisi Eskişehir'den 10 Kasım açıklaması

Açıklamayı, parti adına Odunpazarı İlçe Başkanı Emine Sümbül yaptı. Açıklamanın ardından partililer vatandaşlarla birlikte Andımız'ı okudu ve Atatürk Anıtı önünde geleneksel nöbetimizi gerçekleştirdik.Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanlığı ve Öncü Gençlik olarak, 10 Kasım'da Atatürk Devrimleri mirasına sahip çıkmak için Vilayet Meydanı Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunduk. Açıklamayı, partimiz adına Odunpazarı İlçe Başkanımız Emine Sümbül yaptı. Açıklamanın ardından partililer olarak vatandaşlarımızla birlikte Andımız'ı okuduk ve Atatürk Anıtı önünde geleneksel nöbetini gerçekleştirdi.

Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanlığı ve Öncü Gençlik, 10 Kasım'da Atatürk Devrimleri mirasına sahip çıkmak için Vilayet Meydanı Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Açıklamayı, parti adına Odunpazarı İlçe Başkanı Emine Sümbül yaptı. Açıklamanın ardından partililer vatandaşlarla birlikte Andımız'ı okudu ve Atatürk Anıtı önünde geleneksel nöbetimizi gerçekleştirdik.Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanlığı ve Öncü Gençlik olarak, 10 Kasım'da Atatürk Devrimleri mirasına sahip çıkmak için Vilayet Meydanı Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunduk. Açıklamayı, partimiz adına Odunpazarı İlçe Başkanımız Emine Sümbül yaptı. Açıklamanın ardından partililer olarak vatandaşlarımızla birlikte Andımız'ı okuduk ve Atatürk Anıtı önünde geleneksel nöbetini gerçekleştirdi.






ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #Eskişehir
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