Vatan Partisi, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için tüm Türkiye'de çalışmalarını sürdürürken Eskişehir'de de vites yükseltti.

İl merkezinde ve ilçelerde esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek işe koyulan Vatan Partililer, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik cenderenin milli bir üretim ekonomisi programıyla aşılabileceğini, emperyalizmin ezilen-gelişen ülkelere uyguladığı ekonomik-siyasi ambargolara, çiftçiyi, köylüyü, esnafı görmezden gelen, üreticinin ve küçük esnafın yanında olmayan özelleştirme yanlısı politikalara karşı müreffeh bir Türkiye'nin oluşabilmesi için ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Ok'undaki devletçi, halkçı ve devrimci tutumla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.



Özel bankaların üretime katılmayarak kriz ortamını fırsat bilip denetimsiz bir şekilde borç ve kredi dağıtarak vatandaşın çaresizliğini kullanmasını, Atatürkçü ve halkçı bir parti olarak kabul etmediklerini ifade eden partililer, aydınlık bir geleceğin vatan ve emek bilinciyle kurulabileceğini, bunu yapacak tek gerçekçi ve detaylı programaysa Vatan Partisi'nin sahip olduğunu ekledi.



Çifteler'le Mahmudiye ilçelerinde ayrıca çalışma yürüten Vatan Partisi il ve ilçe örgütü üyeleri, Çifteler İlçesi esnafı ve Vatan Partisi Çifteler Belediye Başkanı Adayı Mesut Tuna'yla birlikte ilçe esnaflarını gezdi ve vatandaşla yereldeki en yakıcı sorunlardan en genel sıkıntılara kadar bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.



Partililer bölge sakiniyle yaptıkları sohbetlerde "Borçlanma ekonomisinin pençesinde nefes almaya çalışan ülkemizde derinleşen ekonomik kriz, işçimizin, esnafımızın ve halkımızın da belini büküyor. Yüksek enflasyonun alım gücünü düşürmesiyle hali hazırda ticaret yapamayan, vergi adaletsizliğiyle beli bükülen esnafımız, kimi günler siftah dahi yapamıyor.



Biz borçlanan ve muhtaç bir ülke değil, üreten ve zengin bir Türkiye kuracağız. Esnafımızı borçtan kurtarıp tasarruf yapabilir duruma getirecek, gelir adaletsizliğiyle birlikte vergi adaletsizliğini de ortadan kaldıracağız. Çarşı ve pazarlarımızı şenlendireceğiz." ifadeleriyle çözüm programlarını sundular.

