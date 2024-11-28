Vatan Partisi Etki Ajanlığı ve LGBT kanun teklifi önerilerini Soylu'ya iletti

Etki ajanlığı, Türkiye’nin gündeminde. Ancak, ABD ve AB fonlarıyla yapılan yıkıcı faaliyetlere karşı alınan tedbirler yetersiz. Vatan Partisi bu boşluğu doldurmak için Kanun teklifi hazırladı. Teklifin ayrıntılarını anlatmak için meclisteki partilerle görüşmelere başladı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan'dan oluşan heyet Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Vatan Partisi’nin Etki Ajanlığına yönelik düzenleme teklifinde, fonlarla yıkıcılık yapanlara 3 yıl hapis cezası getiriliyor. Ayrıca yabancılardan fon alarak yıkıcılık yapan dernek ve vakıfların kapatılması öngörülüyor.

LGBT’ye yönelik hazırlanan teklif önerisine göre ise LGBT propagandası ve örgütlenmesine ceza yaptırım isteniyor. Vatan Partisi heyeti iki kanun teklifi önerisini de Soylu’ya iletti.

Görüşmeyi sosyal medyadan duyuran Bursalı, “yasa tekliflerini ve görüşlerimizi sunduk. Sayın Bakanımızla Türkiye gündemi üzerine de verimli görüş alışverişinde bulunduk. Nezaketi ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.