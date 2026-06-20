Vatan Partisi, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna bağlantılarını gündeme taşıdı

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Fener Rum Patrikhanesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, hükümetin Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırıları karşısında yetersiz kaldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Özkan, patrikhanenin asli görevlerinin dışına çıkarak adeta Ukrayna'nın Türkiye'deki propaganda ve örgütlenme merkezi gibi faaliyet yürüttüğünü iddia etti.

Özkan'ın açıklaması tam olarak şu şekilde:

''Değerli İstanbul Halkı, Kıymetli Basın Emekçileri,

Türkiye ateş çemberinin içerisinde.

Ege'de, Doğu Akdeniz'de onlarca Amerikan üssünde namlular Türkiye'ye dönmüş durumda. Güney Kıbrıs Rum Yönetimine silahlar yığılıyor, her geçen gün mühimmatlara yenileri ekleniyor.

Namluların ülkemize yöneldiği koşullarda Karadeniz’de Ukrayna üzerinden Türkiye'nin güvenliği hedef alınıyor. Yakın zamanda Ukrayna, Azak Denizinde iki Türk gemisini ve Karadeniz’de bir balıkçı teknesini vurdu. Bir Türk vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türk Hükümetinden ses yok. İran'ın İsrail’i hedef alırken NATO sistemleri tarafından düşürülen füzelerin kırıntısı Türkiye'ye isabet ettiği zaman ortalığı ayağa kaldıranlar, Türk gemisinin batırılmasına, bir vatandaşımızın öldürülmesine tek kelime etmediler.

ABD, İsrail, Fransa, Yunanistan, Ukrayna ve GKRY gözlerini Türkiye'ye dikmiş durumda.

Hükümet, Türkiye'nin karşısında oluşan bu ittifaka karşı nasıl yanıt verecek? Burada bir dengesizlik söz konusu.

Dengesizliği gidermek için ABD-İsrail tehditleriyle karşı karşıya olan başta Rusya, İran ve Çin doğal müttefikimizdir. Bu koşullarda Türkiye'nin doğal müttefikleriyle arasını açmak, ilişkilerini bozmak için operasyonlar yürütülüyor. Emperyalizm, yalnızlaşmış bir Türkiye istiyor.

Bunun en önemlisi Fener Rum Patrikhanesi üzerinden yürütülen Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.

Bütün bu tehditler Türkiye'nin etrafını sarmışken, Fener Rum Patrikhanesi üzerinden Türkiye; Rusya düşmanlığına ve Ukrayna yandaşlığına sürüklenmek isteniyor.

Ukrayna Ankara Büyükelçiliğiyle birlikte ortak faaliyetler yürüten Fener Rum Patrikhanesinin yegane amacı Türkiye’yi tehditlere karşı savunmasız bırakmak.

Fener Rum Patrikhanesi, Türkiye’de Ukrayna’nın propaganda ve örgütlenme merkezi gibi çalışmaktadır.

Bunların başında Kadıköy Metropoliti Adamakis gelmektedir. Mesaisinin çoğunu Kiev’de geçiren Adamakis, geçmişte FETÖ’nün Brüksel’deki Abant Toplantısında konuşma yapmış biriydi. Hâlâ Dünya Kiliseler Konseyi’nin yürütme kurulu üyesi ve Konsey’in Dinler Arası Diyalog Kurulu’nun Eşbaşkanı. Ukrayna Kilisesinin faaliyetlerinde ön planda olan Adamakis, kilisenin Rusya’dan kopartılmasında da özel bir konumda.

Yine Ukrayna Kilisesinin Rusya’dan kopartılması konusunda Ukrayna Kültür Dernekleri ve Türkiye-Ukrayna İş Adamları Derneği bu süreçte ön plana çıkan kuruluşlar.

Patrikhanenin bu bölücü faaliyetleri Amerikan Helen Eğitim İlerleme Derneği, Bartholomeos Vakfı ve Arkonlar tarafından finanse ediliyor. Her yıl milyonlarca dolar para aktarılıyor.

Değerli arkadaşlar bunlar neden önemli? Çünkü bu faaliyetler, Türkiye’yi savunmasız bırakmayı amaçlayan faaliyetlerdir. Karşımızda konumlanan ittifakı açıkladık. Ukrayna da o ittifakın içerisinde ve ABD’nin komutasında. Peki Türkiye, kendisini hedef alan Fener Patrikhanesine ve bu kuruluşlara karşı daha ne kadar sessiz kalacak? Bu örgütlenmeler milli güvenlik sorunudur!

Patrikhanenin faaliyeti dinsel bir alanın çok ötesinde siyasal bir amaç taşımakta. Patrikhane; Ukrayna’nın üç yıldır Rus Kiliselerine yaptığı saldırılara gözlerini kapatırken, Kiev’de hasar alan bir Kilise için ayağa kalkmıştır.

Açılması planlanan Heybeliada Ruhban Okulu da siyasi amaçladır. Türkiye’ye tuzak kurulmak isteniyor. Heybeliada Ruhban Okulu meselesi, Türkiye açısından bir azınlık ve dini eğitim sorunundan ziyade özerk statü, egemenlik ve laiklik konusunda stratejik duruş sorunudur.

Patrik Bartholomeos’un ısrarla kullandığı “ekümeniklik” sıfatı da bu siyasal amaç doğrultusundadır. Üstelik bu sıfat, Türk kanunlarına da aykırıdır. Patrikhanenin statüsü 1924 Lozan Antlaşmasında belirlenmiştir. Patrik, Fatih Kaymakamlığına bağlı bir memur statüsündedir. Dolayısıyla Bartholomeos kararlı bir şekilde Lozan Antlaşmasını tanımadığını dosta düşmana göstermekte. Görmemekte ısrarcı olan ise AK Parti Hükümetidir. Hükümetimiz bu konuda gecikmeden adım atmalıdır.

Vatan Partisi olarak defalarca bu konuyu Türkiye’nin gündemine taşıdık. Kamuoyu oluşturduk. Çeşitli siyasi partilerden, derneklerden, aydınlardan, yazarlardan tepkiler yükseliyor ancak AK Parti Hükümeti bu konuya daha fazla sessiz kalamaz.

Türkiye’yi hedef alan, bu ateş çemberinde başta Rusya olmak üzere dostlarımızla aramıza fitneler saçan bu yapılanmaya müdahale edilmelidir. Patrikhanenin, Ukrayna merkezli beraber çalışma yürüttüğü kurum, kuruluş ve kişilerin faaliyetleri araştırılmalıdır.

Patrikhanenin Türkiye’de çeşitli kurumlar eliyle Türk-Rus dostluğunu hedef almasına müsaade edilemez.''