Vatan Partisi Muğla'nın önemli ilçelerinden biri olan Fethiye için belediye başkanı adayını açıkladı. Selçuk Selvi Vatan Partisi'nin Fethiye Belediye Başkan adayı oldu.

Ege'nin önemli turizm merkezlerinde Muğla Fethiye'de yerel seçim yarışı hızlandı.



Vatan Partisi Muğla'nın Fethiye ilçesi içim Selçuk Selvi'yi aday gösterdi.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi olan Selvi basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.



Adayın ismini Muğla Vatan Partisi İl başkanı Günal Dal açıkladı.



Yerel seçimlerin Türkiye'yi Türkiye'den yönetmek için ilk adım olduğunu belirten Günal Dal, halktan yetki istedi.



Fethiye Belediye Başkanı Adayı Selçuk Selvi "Rant değil, üretim için tek çözüm Vatan Partisi" olduğunu belirtti.



Selvi ,Fethiyelilerden bu mücadeleye omuz vermelerini istedi.





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