Vatan Partisi FETÖ'yü İsimlerle ve Belgelerle Açıklayacak

Vatan Partisi üniversitelerden temizlenmeyen FETÖ'cüleri isim isim, belgeleriyle kamuoyuna duyuracak.



Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak basın açıklamaları 8 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’de başlayacak ve üç gün boyunca kamuoyuyla önemli bilgiler paylaşılacak.



Açıklamayı Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yapacak.



Vatan Partisi hükümeti, bütün basın mensuplarını ve vatandaşları açıklamayı izlemeye davet etti.



FETÖ’nün üniversitelerdeki yapılanmasıyla ilgili Aydınlık Gazetesi çok sayıda habere imza atmıştı. YÖK ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

