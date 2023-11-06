Vatan Partisi FETÖ'yü İsimlerle ve Belgelerle Açıklayacak

Üniversitelerden temizlenmeyen FETÖ'cüler isim isim, belgeleriyle açıklanacak. Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak basın açıklamalarının ilki 8 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’de olacak. Ardından iki gün boyunca yeni açıklamalarla FETÖ'nün akademi ayağındaki isimler tek tek açıklanacak.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi üniversitelerden temizlenmeyen FETÖ'cüleri isim isim, belgeleriyle kamuoyuna duyuracak.

Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak basın açıklamaları 8 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’de başlayacak ve üç gün boyunca kamuoyuyla önemli bilgiler paylaşılacak.

Açıklamayı Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yapacak.

Vatan Partisi hükümeti, bütün basın mensuplarını ve vatandaşları açıklamayı izlemeye davet etti.

FETÖ’nün üniversitelerdeki yapılanmasıyla ilgili Aydınlık Gazetesi çok sayıda habere imza atmıştı. YÖK ise sessizliğini korumaya devam ediyor.
 

Çok Okunanlar
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
Eve Gelir Gelmez Kıyafetleri Bu Yüzden Değiştirmelisiniz!
Eve Gelir Gelmez Kıyafetleri Bu Yüzden Değiştirmelisiniz!
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Öne Çıkanlar "Türkiye ve Rusya da savaşın merkezinde olacak!" - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz "Türkiye ve Rusya da savaşın merkezinde olacak!" - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz İdrar renkleri ne anlatıyor? İdrar renkleri ne anlatıyor?