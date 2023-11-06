Vatan Partisi FETÖ'yü İsimlerle ve Belgelerle Açıklayacak
Üniversitelerden temizlenmeyen FETÖ'cüler isim isim, belgeleriyle açıklanacak. Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak basın açıklamalarının ilki 8 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’de olacak. Ardından iki gün boyunca yeni açıklamalarla FETÖ'nün akademi ayağındaki isimler tek tek açıklanacak.
Vatan Partisi üniversitelerden temizlenmeyen FETÖ'cüleri isim isim, belgeleriyle kamuoyuna duyuracak.
Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak basın açıklamaları 8 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’de başlayacak ve üç gün boyunca kamuoyuyla önemli bilgiler paylaşılacak.
Açıklamayı Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yapacak.
Vatan Partisi hükümeti, bütün basın mensuplarını ve vatandaşları açıklamayı izlemeye davet etti.
FETÖ’nün üniversitelerdeki yapılanmasıyla ilgili Aydınlık Gazetesi çok sayıda habere imza atmıştı. YÖK ise sessizliğini korumaya devam ediyor.