Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak: "NATO ve Kapitalizm Tarihin Çöplüğüne Atılmak Üzere"

DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” konferansında konuşan Sancak, Avrasya'nın dört büyük gücü olan Türkiye, Rusya, Çin ve İran'ın bir araya gelmesiyle Amerikan hegemonyasının durdurulabileceğini ve yeni bir insani sistemin inşa edilebileceğini vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve DÜNYAMER Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak, katıldığı uluslararası bir toplantıda Batı merkezli kapitalist sistemin ve NATO'nun çöküş sürecine dair stratejik değerlendirmelerde bulundu. Küresel sistemin yapısal bir kriz içinde olduğunu belirten Sancak, Amerikan hegemonyasına karşı Asya'nın tarihi ve devrimci rolüne dikkat çekti.



"NATO, Beyhude Bir Saldırganlık Örgütüdür"

Ethem Sancak, Batı bloku tarafından sürekli bir güvenlik veya savunma örgütü gibi sunulmaya çalışılan NATO'nun gerçek işlevine dair net bir stratejik tespit yaptı. Örgütün miadını doldurduğunu vurgulayan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"NATO, aslında cenazesini kaldırmaya uğraşacağımız, bitmiş bir organizasyondur. Miadı dolmuş, ömrünü tüketmiş, beyhude bir organizasyondur. Amerikan hegemonyacılığının ve emperyalizminin milletleri köleleştirmek için inşa ettiği bir saldırganlık örgütüdür. Bunu savunma veya güvenlik diye nitelendirirsek hem insanlığı hem kendimizi kandırmış oluruz."



"400 Yıllık Kapitalist Sistem Ömrünü Tamamladı"

Kapitalizmin tarihsel gelişimini diyalektik bir çerçevede ele alan Sancak, Fransız İhtilali'nin "eşitlik, kardeşlik, özgürlük" sloganlarıyla insanlığa vadettiği değerlerin bugün bizzat kapitalizm tarafından yok edildiğini belirtti. Sancak, sistemin çöküşünü şöyle özetledi:

"NATO'nun silahlı gücü olduğu kapitalist emperyalist sistem, 400 yıllık ömrünü tamamladı. O da tarihin çöplüğüne atılmak üzere. Kapitalizm, feodalizmden kaynaklanan ilkellikleri yıkmaya çalışarak insanlığa bir dönem hizmet etti. Ama şimdi bütün bu değerlerin üstünde tepiniyor ve kendi ömrünü tüketti. İki ölünün; NATO'nun ve kapitalist sistemin cenaze namazını kılmaya hazırlanmalıyız."



Çöken Uygarlıkların Savaş Tehlikesi: "Yeni Bir Toplumsal Sistem İnşa Etmeliyiz"

Tarihsel referanslara dayanarak, çöken uygarlıkların barış içinde kendi kabuklarına çekilmediğini ve mutlaka savaşa yol açtığını hatırlatan Sancak, insanlığın önündeki büyük savaş tehlikesine karşı uyardı. "Biz hem sakız çiğnemeliyiz hem yürümeliyiz" diyerek mücadelenin çok boyutluluğuna dikkat çeken Sancak, şöyle devam etti:

"Tükettiğimiz ve çürümüş bu toplumsal sistemin yerine yeni bir sistem inşa etmek zorundayız. Bir büyük savaşı engellemenin yolu devrimdir. Amerikan halkının uyanıp kendi yöneticilerini sırtından atması savaşı engelleyebilir ancak biz bunu bekleyemeyiz. ABD'de 100 zenginin serveti, nüfusun yüzde 70'inin servetine eşit. Avrupa Birliği'nde ise halkın iradesi yok; dört bürokrat karar veriyor. Bu düzen değişmelidir."



Kurtuluşun Adresi: Avrasya'nın Dört Büyük Gücü

Küresel krizden çıkışın Batı'nın veya Amerika'nın iç dinamiklerine bırakılamayacağının altını çizen Sancak, Asya'nın 5000 yıllık uygarlık birikimine vurgu yaptı. Batı'nın medeniyet tarihinin yalnızca yağma ve keşiflerle başlayan 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Sancak, yeni ve adil bir dünyanın inşası için stratejik ittifak hedefini şu sözlerle ortaya koydu:

"Biz Asyalılar, 5 bin yıllık uygarlığın 4 bin yılını yarattık. Avrasya'nın dört büyük gücü; İran, Çin, Türkiye ve Rusya bir araya gelirse, NATO'nun bu vahşi saldırılarını durdurabilir. Bunu durdururken de yeni insani toplumsal sistemin inşası için kaynakları bir araya getirebilirler."

İnsanlığın gelecekte uzayı ve kainatı fethetmek gibi çok daha büyük ve bilimsel görevleri olduğunu belirten Sancak, "Dünyam" platformunun da bu yeni uluslararası düzenin inşası için çalışan, medeniyetlerin inşacısı bir organizasyon olarak mücadelesine devam edeceğini bildirdi.