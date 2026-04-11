Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'ın annesi Hamide Sancak hayatını kaybetti

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Ethem Sancak’ın annesi Hamide Sancak, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle tıbbi müşahede altında tutulan annesinin vefatıyla sarsılan Ethem Sancak ve ailesi, cenaze programına dair ayrıntıları paylaştı.

İSTANBUL SANCAKLAR CAMİSİ'NDEN UĞURLANACAK

Hamide Sancak için gerçekleştirilecek cenaze töreninin detayları belli oldu. Sancak ailesi tarafından yapılan duyuruya göre, vefat eden Hamide Sancak'ın cenaze töreni bugün yapılacak.

Cenaze, 11 Nisan günü öğle namazını müteakip İstanbul’daki Sancaklar Camisi’nden kaldırılacak. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası merhume Hamide Sancak, dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.