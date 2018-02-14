Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Zeytin Dalı Harekâtı sürerken hükümetin yapması gerekenleri sıraladı. Gültekin göre; Ankara ve Şam el sıkışmalı, İncirlik Amerika'ya kapatılmalı, Amerikan üslerine de el konulmalı...

Mehmetçik Afrin'de, Amerikan emperyalizmine ve onun maşası terör örgütlerine karşı vatan savaşında... Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Antalya'da bu gerçeği bir kez daha vurguladı. Ardından da o tedbir ve politikaları sıraladı.



Amerika'nın terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği silahlar, Mehmetçiğimizi hedef alıyor. Tanklarımız, Amerikan füzeleriyle vuruluyor. ABD'nin İncirlik'te, bölgenin en büyük üssü bulunuyor. Uçakları Diyarbakır üssünü kullanıyor. Gültekin'e göre bu durum, kabul edilemez.



Gültekin, hafta sonu yapılan HDP kongresine de değindi.



Gültekin, Mehmetçiğimizin zaferinden emin...



Kepez İlçe Başkanlığı'ndaki basın toplantısının ardından Gültekin, CKD Konyaaltı Şubesi'nin konferansına konuşmacı olarak katıldı.



Haber: Devrim Dönmez

Kamera: Mesut Törün

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