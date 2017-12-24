28 Şubat davasında savcının sanıklar hakkında müebbet hapis cezası istemesine tepkiler sürüyor. Açıklamayı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem yaptı.
Vatan Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği kahvaltıda konuşan Senem, 28 Şubat davasının FETÖ’nün kumpası olduğunu vurguladı.
Kahvaltıda konuşan Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararına tepki gösterdi.
Kahvaltıya Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Kamil Dede ile çok sayıda yurttaş da katıldı.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, hükümetin 28 Şubat davasını savunmasına tepki gösterdi. 28 Şubat’ta Atatürk devrimlerinin savunulduğunu söyleyen Senem “Hükümet bu konuda yaptığı yanlıştan dönmek zorunda kalacak” dedi.
28 Şubat davasında savcının sanıklar hakkında müebbet hapis cezası istemesine tepkiler sürüyor. Açıklamayı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem yaptı.
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