Nerede CHP içindeki Ergenekon ve Balyoz Mağdurları?
Yıldırım, "Ergenekon-Balyoz iddianamesi Özgür Özel'in bilincinde ne arıyor?Nerede CHP içindeki Ergenekon Balyoz mağdurları? Nerede o derin devlet olmakla suçlanıp kendini aklamak için yıllarca hapis yatan askerler? Çıkmıyor mu hiç sesleri!"
Ergenekon-Balyoz Kumpaslarının Ana Fikrini Bilincinde Taşıyorlar!
"Özgür Özel, Seyit Tümtürk ile beraber, Ergenekon-Balyoz kumpaslarının ana fikrini bilincinde taşıyor. Özgür Özel Tıpkı FETÖcü savcılar, polisler gibi içinde askerlerin de olduğu derin devlet var diyor."
Ayaklarınız Türk Topraklarına Bassın!
"Özgür Özel’i Türkiye'ye davet ediyoruz! Temsil ettiği partiyi, Türk topraklarına ayak basmaya çağırıyoruz!” diyerek Özel’e tepki gösterdi.
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