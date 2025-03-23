Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanhan: Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı

Vatan Partisi, daha önce de kamuoyuna duyurduğu “yolsuzluk mahkemeleri” fikrini tekrar gündeme taşıdı. Tanhan, bu mahkemelerin kurulmasının yolsuzlukla mücadelenin daha etkin hale gelmesini sağlayacağını ve hem yerel hem merkez düzeyinde yolsuzluk yapanlara karşı sert önlemler alınacağını belirtti.

Tanhan, yolsuzlukla mücadelede hızlı kararlar verilmesi gerektiğine ve elde edilen yolsuzluk kaynaklarının halkın yararına kullanılmasına dikkat çekti.

Tanhan, "Bu mahkemeler kurulursa, yolsuzluk yapanların gözünün yaşına bakılmayacak, örnekler çoğaltılacak ve hızlı kararlar verilerek bu kaynaklar halkın yararına dönüştürülecek." dedi. Tanhan, Türk halkının, yolsuzlukla mücadelede hız ve güven sağlanarak yargıya olan güveninin artacağına inandığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Berke Mustafa Berkil, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara ilişkin eleştirilerde bulundu. Berkil, CHP’nin, iddiaların soruşturulmasına karşı çıkmasının hatalı olduğunu ifade etti. “Yolsuzluk yapılması tartışılmamalı; bu konuda adım atanlara karşı bir savaş açmak yanlış,” diyen Berkil, CHP’nin tutumunu eleştirdi.