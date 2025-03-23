Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanhan: Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, Türkiye'deki yolsuzluk ve rüşvet tartışmalarını yeniden gün yüzüne çıkardı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan, yolsuzlukla mücadelede ayrım yapılmaksızın suçluların üzerine gidilmesi gerektiğini belirti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanhan: Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı
Yayınlanma:

Vatan Partisi, daha önce de kamuoyuna duyurduğu “yolsuzluk mahkemeleri” fikrini tekrar gündeme taşıdı. Tanhan, bu mahkemelerin kurulmasının yolsuzlukla mücadelenin daha etkin hale gelmesini sağlayacağını ve hem yerel hem merkez düzeyinde yolsuzluk yapanlara karşı sert önlemler alınacağını belirtti.

Tanhan, yolsuzlukla mücadelede hızlı kararlar verilmesi gerektiğine ve elde edilen yolsuzluk kaynaklarının halkın yararına kullanılmasına dikkat çekti.

Tanhan, "Bu mahkemeler kurulursa, yolsuzluk yapanların gözünün yaşına bakılmayacak, örnekler çoğaltılacak ve hızlı kararlar verilerek bu kaynaklar halkın yararına dönüştürülecek." dedi. Tanhan, Türk halkının, yolsuzlukla mücadelede hız ve güven sağlanarak yargıya olan güveninin artacağına inandığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Berke Mustafa Berkil, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara ilişkin eleştirilerde bulundu. Berkil, CHP’nin, iddiaların soruşturulmasına karşı çıkmasının hatalı olduğunu ifade etti. “Yolsuzluk yapılması tartışılmamalı; bu konuda adım atanlara karşı bir savaş açmak yanlış,” diyen Berkil, CHP’nin tutumunu eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldıEkrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldıGündem
Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu: Ödeme takvimi açıklandıEmeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu: Ödeme takvimi açıklandıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ferdi tanhan vatan partisi
Günün Manşetleri
"Yolsuzlukla mücadele için yolsuzluk mahkemeleri kurulmalı"
Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üsler ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu Silivri'de!
İmamoğlu'ndan tutuklama sonrası ilk açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı!
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı!
Soruşturmada ilk kararlar açıklandı
İBB soruşturmasında ilk karar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç fiyatları için yeni karar
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten kritik uyarı: İşte yatırıcımların yapması gerekenler! İslam Memiş'ten kritik uyarı: İşte yatırıcımların yapması gerekenler!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? Macaristan-Türkiye maçı canlı izleme linki Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? Macaristan-Türkiye maçı canlı izleme linki
İBB’ye kayyum atanacak mı? İBB’ye kayyum atanacak mı?
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?