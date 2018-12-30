Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner cumartesi akşamı Rus Russia Today televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Türk heyetinin Moskova ziyaretine de değinen Soner, Batı Asya Ülkelerinin tam bir koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner Rusya'nın Russia Today televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulundu.



Türk Heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Moskova'da mevkidaşlarıyla görüşmesinin ardından Yunus Soner'e canlı bağlanan Rus televizyon kanalı Suriye'de sahada yaşanan son gelişmeleri Soner'e sordu.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada "Türk ve Rus heyetlerinin gündeminin Suriye'nin kuzeyi olduğunu" söyledi.



Soner, ABD'nin silahlandırdığı PYD-YPG gruplarının hem Türkiye hem Suriye hükümeti için bir tehlike olduğunun altını çizdi.



"Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından bu grupların hâlâ silahlı ve Suriye Devleti topraklarında faaliyet gösterdiğini" belirten Soner "Bunun yalnızca Türkiye'nin sınır güvenliği sorunu olmadığını aynı zamanda Suriye devletinin de toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini" söyledi.



Sunucunun Menbiç'te Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya gelme ihtimali sorusu üzerine Yunus Soner "Astana süreci ve Batı Asya ülkeleri arasındaki yüksek koordinasyona" vurgu yaptı.



Soner, Menbiç'in Suriye toprağı olduğunu hatırlattı ve Mehbiç'te Suriye bayrağının dalgalanmasının Türkiye açısından da olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.



Yunus Soner, Ankara-Moskova ve İran'ın Suriye'deki ABD destekli silahlı gruplar konusunda görüş birliğinde olduğunu, Suriye Devleti'nin de toprak bütünlüğünü koruyabilmek için mücadele ettiğini hatırlattı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, ABD'nin masadaki planlarından bir tanesinin de askerlerini çektikten sonra PYD-YPG'ye verdiği silahları geri almamak olduğunu söyledi. Soner bu planının uygulanamayacağını ve sonunda Menbiç ve Fırat'ın Doğusu'ndaki ABD destekli silahlı grupların eninde sonunda silahlarını teslim etmek zorunda kalacaklarını belirtti.





ulusal.com.tr