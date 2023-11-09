Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Anayasa Mahkemesi çoğunluğu devlet zaafının merkezinde"

Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtayın suç duyurusunda bulunması gündem oldu. Yargıtay ayrıca Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için kararın bir örneğinin TBMM’ye gönderilmesine de karar verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal yayınında Yargıtay’ın kararını değerlendirdi. Anayasa Mahkemesinin zaaf içindeki kurumların başında geldiğini HDP’yi kapatmadığını belirten Perinçek “Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun bölücü teröre destek veren kararlarını yıllardır mahkeme önünde toplanarak protesto ettik, nöbetler tuttuk. Bu tarihî duruşumuz kutsaldır ve yenilmezdir.” dedi.

Perinçek’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin 25.10.2023 tarihli hak ihlali kararı üzerine aldığı 08.11.2023 tarihli kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığıyla ilgili temel bir sorunu cesaretle gündeme getirmiş bulunuyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı bir isyandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaaflara sürüklenmesine karşı isyandır. Anayasa Mahkemesi zaaf içindedir. Anayasa Mahkemesi Hazine'den HDP'ye 540 milyon TL verilmesini… pic.twitter.com/p2Sa0wPEdr

Vatan Partisi Anayasa Mahkemesi önünde nöbet başlatmıştı.

"Mahkeme Olmaktan Çıktı"

- Türkiye Cumhuriyeti devleti, bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve yurtta barışı koruma konusunda zaaf içindedir. Bu zaafı oluşturan devlet kurumlarının başında Anayasa Mahkemesi bulunuyor.

- ’Mahkeme adını taşıyan’ bu örgütlenme, Vatan Partisi’nin son yıllarda sık sık vurguladığı üzere mahkeme olmaktan çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi başkanı ve bazı üyeleri, özellikle bölücü terörün sözde yasal partisini koruyan ve besleyen kararlarında sürekli direterek, karanlık rollerin içine sürüklenmiş bulunuyorlar. Anayasa Mahkemesi başkanı ve çoğunluğu, en son HDP’yi kapatma davasını süründürerek ve HDP üzerinden bölücü terör örgütü PKK’ya 540 milyon TL hazine yardımı sağlayarak, hukukun dışına çıkmanın ötesinde Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğüne karşı oluşturulan iç cephede özel bir rol üstlenmiştir. Bu konumlanma, en başta bir devlet sorunudur, millet sorunudur, dolayısıyla Anayasa sorunudur.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- PKK'yı koruyan kurumların başında Anayasa Mahkemesi geliyor. Hükümet bunu seyrediyor. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin, bağımsızlığımıza, bütünlüğümüze karşı gösterdiği zaafa karşı isyan başlatmıştır.… pic.twitter.com/sOp3JEXzNj — Ulusal (@ulusalkanal) November 9, 2023

Konu Atalay Kararının Ötesinde

- Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında aldığı suç duyurusu kararı, tarihî önemdedir. Bu karar, Millî Devleti zaafa sürükleyen bir sürece isyan niteliğindedir. Bu isyan, aslında hukuka çağrıdır, Anayasanın ilk dört maddesine çağrıdır. Bu nedenle Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararı Şerafettin Can Atalay davasına ilişkin geniş boyutlu hukuk tartışmalarının çok ötesindedir. “Anayasa Mahkemesinin başını çektiği devlet zaafını sağlam, kararlı ve cesur bir kararla gündeme getiren Yargıtayımızı kutluyoruz.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi yıllardır Anayasa Mahkemesi'nin bölücüleri korumasına karşı, mahkeme önünde nöbet tuttu, eylemler yaptı. İşte şimdi Vatan Partisi'nin yaptıklarının meyvelerini topluyoruz. #canlı izlemek için… pic.twitter.com/LvRopnATLv — Ulusal (@ulusalkanal) November 9, 2023

Tarihi Çıkış

- Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, devlet ve milletin bölünmez bütünlüğünü hukukumuzun temeline oturtmuş bulunuyor. Herhangi bir hukuk kuralı veya usûle ilişkin madde ya da içtihat vb, Yargıtayın bu tarihî çıkışını geçersiz kılamaz ve hatta gölgeleyemez. Dahası Anayasa Mahkemesi, yasa koyucu değildir, kendisini TBMM’nin yerine koyamaz. Bu nedenle Yargıtay, temel hukuku, başka deyişle Anayasamızın ilk dört maddesini uyguluyor. Bütün devlet kurumlarının uyması gereken hukuk budur. “Anayasa Mahkemesi çoğunluğu, Şerafettin Can Atalay kararının ötesinde genel tutumuyla millî devletin ve Türk milletinin karşısında cephe tutmuştur ve bu affedilemez konumlanmanın devlet ve millet gündemine getirilmesi ertelenemez görevdi. Bu görevi şimdi Yargımızın en üst kurumu olan Yargıtay’ın 3. Ceza Dairesi yerine getirmiş bulunuyor.

Çoğunluğu Türkiye Düşmanı Cephede

- Anayasa Mahkemesi mahkeme olmaktan çıkmıştır.

“Anayasa Mahkemesi çoğunluğu, yargı yetkisini ısrarla Türkiye düşmanlarının cephesinden kötüye kullanmaktadır, bu nedenle kamuyu hedef alan en ağır suçu işlemektedir. Esas mesele budur! “Ayrıca: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın üzerinde bir temyiz mahkemesi yetkisine sahip olamaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesine Yargıtay’ı denetleyen yetkiler veren hak ihlaline ilişkin düzenleme, Anayasamızın bütünlüğüne, hukukun temel ilkelerine, Cumhuriyet Yargısının tarihî kurumlaşmasına aykırıdır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı, hukuku kanun düzeyine indiren yanlış anlayışlara itibar etmediği ve Anayasamızın bütünlüğünü doğru yorumladığı için de hukuka uygundur ve Cumhuriyet yargısının cesaretine yakışan örnek bir karardır.

Ya Atlantik Ya Da Milletin Cephesi

- Atlantikçi başkan ve üyelerin yönetimindeki Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin önemli sorunu haline gelmiştir ve bu sorun şimdi önümüzde durmaktadır. Dikkat edilirse vaziyet alan bütün parti, örgüt ve kişiler de, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve egemenliği konusunda bulundukları cepheden değerlendirme yapmaktadır. Herkes, Atlantik cephesindeki ya da Türkiye cephesindeki konumlarıyla tavır almaktadır.

"Yenilmez Duruş Kutsal Nöbet"