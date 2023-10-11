Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Filistin Direnişinin Yanındayız"

Vatan Partisi Doğu Perinçek, Aksa Tufanı operasynu ve bölgedeki sıcak gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Türkiye'ye yakışanın itidal çağrısı yapmak değil Filistin'e destek vermek olduğunu vurguladı.

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Vatan Partisi'nin ortaya koyduğu kararlı tavırla birlikte hükümetin tutumunun da değiştiğine dikkat çekti. Perinçek, Filistin sorununun çözümünü 3 adımda anlattı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. İsrail saldırganlığına karşı izlenmesi gereken politikayı anlattı.

Perinçek, hükümetin ABD'ye boyun eğdiğini söyledi. Vatan Partisi'nin ortaya koyduğu kararlı tavırla birlikte hükümetin tutumunun da değiştiğine dikkat çekti.

Perinçek, Filistin ile birlikte cepheye yeni bir kuvvetin girdiğini ifade etti.

İsrail'e yardım eden ABD'nin savaşı uzatacak gücü olmadığını da kaydetti Perinçek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Filistin sorunu için çözümü 3 adımda anlattı.

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