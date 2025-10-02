Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Filistin'e destek, silahlı kararlılıkla olur"

Perinçek, yaptığı açıklamada, “Vicdanımız ve yüreğimiz SUMUD filosunun cesur insanlarıyla beraber. Filistin halkına bağlılığı ve sadakati olan insanlarımız görev yapma sorumluluğuyla girişimde bulunuyor, ancak devletler görevini yapmıyor. Devletler görevini yapmayınca vicdanlı insanlar harekete geçiyor” ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMA LAFLA OLMAZ”

Filistin için gerçek desteğin somut adımlarla olması gerektiğini belirten Perinçek, “Filistin için dayanışma lafla olmaz. Hiçbir laf vicdansızlıkların ve sorumsuzlukların üzerini örtemez. Filistin'e destek, silahlı kararlılıkla olur” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEK SOMUT ADIMLARLA”

Perinçek, Filistin’e en büyük desteğin sahada alınacak kararlarla olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’nin Kuzeydoğusunda ABD-İsrail güdümlü teröre karşı harekât, Doğu Akdeniz’de ve KKTC’nin devlet olarak tanıtılmasına kararlı tavır, İncirlik ve Kürecik üslerine el konması, Filistin için en büyük destektir.”