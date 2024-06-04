Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Güneydoğu belediyeleri PKK'ya bırakılamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (4 Haziran 2024) saat 13.00’te Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde Genel Sekreter Özgür Bursalı ve Genel Sayman Şehmuz Yıldırım Gencer ile birlikte basın toplantısı yaparak, Hakkari’ye kayyum atanmasını ABD ve İsrail planlarını bozmak açısından zorunlu olduğunu vurguladı ve Güneydoğu’da yerel yönetim olanaklarının PKK terörüne bırakılamayacağını belirtti.

Perinçek, açıklamasında özetle şu görüşlere yer verdi:

"Kayseri’de eğitim uçuşu yapan bir askeri uçağımızın kazayla düşmesi sonucu iki Albayımızın şehit düştüğünü acıyla öğrendik. Şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Şehitler vererek yürüttüğümüz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Devlet, Hükümet ve Millet olarak bu zorlu sürece yanıt veren sorumluluk içinde olmalıyız.

'HAKKÂRİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATANMASI YERİNDEDİR'

İçişleri Bakanlığı’nın Hakkâri Belediyesine kayyım ataması yerindedir. Ancak köklü çözüm, PKK terör örgütünün güdümündeki siyasal partilerin derhal kapatılmasıdır. Ne var ki, devlet vatanı savunmada, bölücülüğün kökünü kazımada zaaf içindedir. Devletin kararsızlığı seçmeni de kararsız kılmaktadır. Kararsız devletin kararsız seçmeni olur.

'DEVLET ZAAFININ BEDELLERİ AĞIR OLUR'

Son yerel seçimde PKK hendeklerden çıkartıldı ve Güneydoğumuzun birçok kentinde belediyelerimizin başına getirildi. Böylece ABD ve İsrail’e “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devletçiğini kurmaları için zemin sunuldu.

PKK güdümlü HDP ve DEM Parti’nin kapatılmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. Belediyelerin PKK’ya bırakılmasının bedeli çok ağırdır. PKK Terör Örgütü, bu belediyeler sayesinde dağa terörist göndermekte, bölücü faaliyet için para toplamakta, propaganda yapmakta, halk üzerindeki baskı ve denetimini yoğunlaştırmakta ve belediye olanaklarını karanlık amaçları için kullanmaktadır.

'PKK’NIN SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ SEÇİM GİRİŞİMİ TEHDİDİ AĞIRLAŞTIRIYOR'

ABD-İsrail-PKK işbirliği ve dostlarının Hakkâri’ye kayyım atanması üzerine kitlesel gösterilere hazırlandıkları görülüyor. Bu koşullarda PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde sözde seçimler ilan etmesi de dikkat çekicidir. Böylece ABD-İsrail planı, Türkiye’nin güney sınırlarının ötesini de kapsamaktadır.

'ABD VE İSRAİL İKİNCİ İSRAİL PLANI İÇİN PUSUDA'

Yerel seçimden sonra Van’da ve diğer illerimizde tezgâhlanan yakma yıkma eylemleri, Türkiyemizin bağımsızlık, birlik ve bütünlüğüne karşı planlanan turuncu kalkışmaların habercisidir.

ABD ve İsrail pusudadır. ABD’nin Yunanistan’ın Ege kıyılarında kurduğu üsler ve Doğu Akdeniz’de İsrail ve Yunanistan ile birlikte düzenlediği Noble Dina ve Nemesis başlıklı deniz tatbikatlarında namlular Türkiye’yi hedef almaktadır.

Türkiyemizin Güneydoğu illerinde PKK marifetiyle sahneye konacak kalkışmalar dıştan askerî müdahalelerle desteklenebilecektir. ABD’nin Ege ve Doğu Akdeniz ve güney sınırlarımızdaki askerî yığınağı, Türkiye için ciddî güvenlik sorunudur.

'GEÇİM KOŞULLARININ ZORLAŞMASI DÜŞMANA FIRSAT VERİYOR'

Türkiyemiz zorlu bir döneme girmiştir. Dış cephede Türkiye’yi hedef alan tehditler ve iç cephede terör yanında halkın zorlaşan geçim koşulları da düşman planlarında kullanılacaktır. CHP yönetiminin ve diğer ABD ve İsrail denetimindeki bazı parti yönetimlerinin bu planlara şimdiden hizmet eden tutumlara girmesi karşılaştığımız tehlikenin boyutlarını belirliyor.

'PKK GÜDÜMLÜ HDP VE DEM PARTİSİ DERHAL KAPATILMALI ABD GÜDÜMLÜ BÖLÜCÜ TERÖRE ÖZGÜRLÜK YOK'

ABD-İsrail planının bozguna uğratılması için öncelikli uygulama, HDP ve DEM Partisi’nin kapatılmasıdır. Devlet karnarlılığını göstermelidir.

Kapatılan bölücü terör partilerinin erine yenilerinin kurulasına kesinlikeolanaktanınmamalı, bu yöndeki girdişimler derhal kapatma uygulamasıyla önlenmelidir.

Türk milleti Mecliste PKK istemiyor.

Bölücülüğe özgürlük tanınamaz.

Bölücülüğün özgür olduğu bir ülkede demokrasi olmaz.

Demokrasinin şartı, ülke bağımsızlığı ve bütünlüğüdür.

'CHP YÖNETİMİ VE BAZI MESLEK ÖRGÜTLERİ ATEŞLE OYNUYOR'

PKK’nın kayyım atanmasına karşı çağrılarına katılan CHP yönetimi ve bazı meslek odaları ateşle oynuyorlar. Bölücülükle kader birliğine giden yolun sonunda hüsrandan başka bir sonuç bulunmuyor.

'TÜRKİYE VE SURİYE’NİN ASKERİ İŞBİRLİĞİYLE PKK’NIN SEÇİM GİRİŞİMİ ÖNLENMELİ VE SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ TEMİZLENMELİDİR'

ABD ve İsrail’in planlarını bozguna uğratmak için, Suriye ile askerî işbirliğinin tam zamanıdır. Şu anda AK Parti yönetimi, Suriye’nin kuzeyindeki seçim girişimini Arap aşiretlerinin eylemiyle önleme siyaseti uyguluyor. Oysa köklü çözüm, Suriye ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin ortak uygulamasındadır.

'BÖLÜCÜ TERÖRE VE ABD-İSRAİL PLANLARINA KARŞI DEVLET VE MİLLETİN TOPYEKUN MÜCADELESİ'

Vatan Partisi, ABD-İsrail planlarına ve bölücü teröre karşı Devletin ve Milletin topyekûn mücadelesini içeren bir program ilan etmiştir. Bu programın hayata geçmesi için bütün millî partilerle birlikte hükümet görevlerine hazırız."