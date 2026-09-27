Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Yemen Dışişleri Bakanı Abdülvahid Ebu Ras Görüşmesi Bu akşam Ulusal Kanal’da

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Yemen Dışişleri Bakanı Abdülvahid Ebu Ras ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin tamamı Ulusal Kanal ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Yemen Dışişleri Bakanı Abdülvahid Ebu Ras Görüşmesi Bu akşam Ulusal Kanal’da
Yayınlanma:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Yemen Dışişleri Bakanı Abdülvahid Ebu Ras ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin tamamı Ulusal Kanal ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşme, 27 Eylül Pazar (BUGÜN) günü saat 20.30’da Ulusal Kanal'da yayınlanacak.

Bölgedeki son durumun, bölgesel iş birliği adımlarının ve diplomatik dengelerin değerlendirildiği önemli buluşmanın detayları ile tamamı özel yayınla ekranlara gelecek.

Yayın Bilgisi:

Tarih: 27 Eylül Pazar
Saat: 20.30
Kanal: Ulusal Kanal

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