Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatür sonrası yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Hz. Muhammed ve Atatürk'ün ABD ve İsrail'in her zaman hedefinde olduğunu söyleyen Perinçek, kışkırtmaların arkasında da aynı merkezlerin bulunduğuna dikkat çekti

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatür sonrası yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu
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Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatür sonrasında şiddet olayları baş gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şiddeti kışkırtanın ABD ve İsrail olduğuna dikkat çekti. 

"Şiddeti kışkırtan ABD ve İsrail. Hz. Muhammed ve Mustafa Kemal Atatürk her zaman ABD ve İsrail’in hedefi olmuşlardır."

TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Yaşanan olaylar sonrasında Beyoğlu Kaymakamlığı 1 Temmuz günü ilçede yapılması planlanan tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

leman Doğu Perinçek
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