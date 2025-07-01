Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatür sonrası yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Hz. Muhammed ve Atatürk'ün ABD ve İsrail'in her zaman hedefinde olduğunu söyleyen Perinçek, kışkırtmaların arkasında da aynı merkezlerin bulunduğuna dikkat çekti
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Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatür sonrasında şiddet olayları baş gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şiddeti kışkırtanın ABD ve İsrail olduğuna dikkat çekti.
"Şiddeti kışkırtan ABD ve İsrail. Hz. Muhammed ve Mustafa Kemal Atatürk her zaman ABD ve İsrail’in hedefi olmuşlardır."
TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI
Yaşanan olaylar sonrasında Beyoğlu Kaymakamlığı 1 Temmuz günü ilçede yapılması planlanan tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi