Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Partinin vatan savaşı çizgisini Öncü Gençlik'e emanet ediyorum

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Öncü Gençliğin geleneksel Yaz Akademisi'ne katıldı. Türkiye'nin çıkış yolunu ve milli hükümetin inşasını anlatan Perinçek, partisinin devrimci çizgisini gençliğe emanet etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Geleneksel Öncü Gençlik Yaz Akademisi’nde Öncü Gençlik üyeleriyle bir araya geldi.



İzmir'in Dikili ilçesinde Geleneksel Yaz Akademisi’ni düzenleyen Öncü Gençlik, alanında uzman konuşmacılarla siyasi, tarihi ve sosyal konularda eğitimler düzenliyor. Akademi’nin üçüncü gününde Dikili’de Partili gençlerle buluşan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, “1960’tan Günümüze İki Çizgi Mücadeleleri” başlığıyla bir eğitim verdi.



ATATÜRK, DEVRİMİN SÜRMESİ İÇİN İKİ ÇİZGİ MÜCADELESİ VERDİ



Atatürk’ün de iki çizgi mücadelesi verdiğini belirten Doğu Perinçek, “Nutuk’ta Kurtuluş Savaşı ve Kemalist Devrim sürecinde Mustafa Kemal Atatürk ile Kazım Karabekir’lerin arasında geçen iki çizgi mücadelesi anlatılıyor. Nutuk bir iki çizgi mücadelesi kitabıdır. Atatürk Nutuk’u devrimin sürmesi için hazırladı.” dedi.



Atatürk’ün bıraktığı tek vasiyetin Sovyetler Birliği ile dostluk olduğunu, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Tevfik Rüştü Aras ve Kılıç Ali’nin anılarında buna tanıklık ettiğini söyleyen Perinçek, “Atatürk bu mirası bırakmasına rağmen buna uymadılar. Demek ki iki çizgi mücadelesi bu kadar önemliymiş.” dedi. Atatürk’ün ölümünden sadece 7 yıl sonra CHP’nin Atlantik sistemine bağlandığını vurgulayan Vatan Partisi lideri, “yanlış çizgiye geçince NATO’ya girdik, ABD’ye bağımlı olduk. Atatürk’ü dinleseler tam tersi olacaktı” şeklinde konuştu.



O DEVRİMCİ SESİ SİZ ÖNCÜ GENÇLİK ÇIKARTACAKSINIZ



Atatürk çizgisinden dönüş yaşanırken CHP içinden hiçbir kimsenin buna ses çıkarmadığını ifade eden Perinçek, Öncü Gençlik üyelerine hitaben “işte size o devrimci sesi çıkartma vasiyetini söylüyorum. Parti içinde yanlış yolda gidenler olduğu zaman dostumdur, büyüğümdür demeyeceksiniz. Doğruyu kararlılıkla savunacaksınız. Sizlere güveniyorum. Onun için partinin vatan savaşı çizgisini size emanet ediyorum.” dedi.



“SARAY SAVAŞI” DİYENLER ABD’NİN SAFINDA YER ALDILAR



1960’tan günümüze iki çizgi mücadelelerini 13 başlıkta anlatan Doğu Perinçek, konuşmasının son bölümünde Vatan Savaşı çizgisini savunanlarla Vatan Savaşının karşısında olanların arasındaki iki çizgi mücadelesi olduğunu vurguladı. “Türkiye, ABD’nin dayatmasıyla açılım süreci yaşadı. Türkiye’nin milli dinamikleri bunu görerek harekete geçti." ifadelerini kullanan Perinçek, PKK’nın ancak silahlı mücadeleyle bitirileceğini belirtti. ‘’Buna karşın onlar da silaha başvurdu ve 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimiyle yanıt verdiler. Vatan Partisi’nin kararlı duruşu, Türk ordusunun mücadelesi ve halkın desteğiyle o gece ABD ezildi. Bugün Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Pençe Harekatı’yla ABD’ye darbe vurmaya devam ediyoruz. Bu Saray Savaşı mı Vatan Savaşı mı sorusunda Saray diyenler ABD’nin yanında yer alıyorlar. Bizim Partimiz ise en başından beri Vatan Savaşını savundu.” dedi.







SAMSUN’A FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN ÇIKILMAZ



“AK Parti ülkeyi artık tek başına yönetemez. 3-4 yıldır söylüyoruz bunu. Niye? Çünkü ekonomileri bitti. O da iktidardaki hayatını sürdürmeye çalışıyor fakat derinliği, birikimi, ufku son derece kısıtlı ve sınırlı. O yüzden önümüzdeki dönemdeki köklü değişiklikler AK Parti önderliğinde olmayacak. Ama AK Parti’siz bir hükümet kurmak da mümkün değil. AK Parti’siz bir hükümet ABD’nin hükümeti olur. Çünkü o olmazsa hükümette PKK ve FETÖ olacak. O halde milli hükümet kaçınılmazdır. Erdoğan Türkiye İttifakı dedi ama devamını getiremedi çünkü formüle edemedi. Atatürk Bandırma Vapuru’na fotoğraf vermek için çıkmadı ama biz fotoğrafı çekip gittik. Atatürk fotoğraf çekilmedi, hükümet kurdu.”



FABRİKALARIN KAPATILMASI ÇÖZÜM DEĞİLDİR



Dr. Doğu Perinçek, vatan savaşının üretim devrimiyle devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Perinçek, “Türkiye’nin ordusu, polisi, işçisi, çiftçisi var. Türkiye’nin dinamikleri kendini göstermeye başladı. Vatan savaşınının ardından üretim devrimini de yapmak zorundayız. Tabii burada Erdoğan yönetimi bizim istediğimiz gibi götürebilecek birikime, ideolojiye sahip değil. Onda Vatan Partisi’nin başarısını aramak çok yanlış. Ama Türkiye’nin çiftçisine, işçisine, sanayicisine dayanan AK Parti bizim çizgimize geldi. Yabancı gazeteler, ‘Vatan Partisi Erdoğan’ı Kemalist çizgiye getirdi’ yazdılar. Mecburen üretime, üreticiye dayanacaksınız. Türkiye önümüzdeki süreçte üreticiyi ve ekmek teknelerini koruyarak çözüme ulaşır. Fabrikaların kapatılması çözüm değil, çözüm iflasa ve konkordatolara rağmen o fabrikaların işlemesidir.” açıklamasını yaptı.







PERİNÇEK’TEN BADEMLİ MUHTARINA HEDİYE



Dinleyiciler arasında yer alan İzmir’nin Dikili ilçesinin Bademli köyü muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, Perinçek’e kendisini köylerinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Doğu Perinçek, Maraş’a “Cumhuriyetimizin kadın muhtarına” imzasıyla Kadın Kitabı isimli kitabını hediye etti.



Sunumun ardından Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’e Tamer Demirkan’ın Macar Turancıları kitabını hediye etti. Eğitimin sonunda Doğu Perinçek ile Öncü Gençlik Yaz Akademisi katılımcıları hatıra fotoğrafı çektirdi.



YAZ AKADEMİLERİ DEVAM EDİYOR



Dr. Doğu Perinçek’in eğitimiyle sabah oturumunu tamamlayan Öncü Gençlik, yemek arasının ardından Yaz Akademisi’ne Şule Perinçek’in sunduğu “Emperyalizmin Kültürel Saldırısı ve Gençlik” oturumuyla devam etti. Şule Perinçek, emperyalizmin Türk gençliğini kültürel ve ideolojik saldırılarıyla hedef aldığını ve milli kimliğinden koparmayı hedeflediğini dile getirdi.



Yaz Akademisi, bugün Aykut Diş’in “Öncü Partinin Tarihteki Rolü” ve Işıkgün Akfırat’ın “Serbestliğin Esareti ve Disiplinin Özgürlüğü” eğitimleriyle devam edecek.



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