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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten "Ekonomik Kriz ve Çözümler Paneli"ne çağrı!

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek "Ekonomik Kriz ve Çözümler Paneli"ne, katılım çağrısında bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten "Ekonomik Kriz ve Çözümler Paneli"ne çağrı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 23 Aralık Pazar günü, saat 14:00'de, Ankara Yeni Sahne'de gerçekleştirecek olan "Ekonomik Kriz ve Çözümler Paneli"ne, katılım çağrısında bulundu.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anka Entitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer İmer, Türk-İş Konfederasyonu Sosyal Güvenlik Danışmanı Barış İyiaydın ve Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Serkan Öz konuşmacı olarak yer alacak.

Vatan Partisi'nin, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği Üretim Kurultayları ve Panelleri, 23 Aralık'ta Ankara'da devam edecek.


 

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek
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