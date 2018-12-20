Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek "Ekonomik Kriz ve Çözümler Paneli"ne, katılım çağrısında bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 23 Aralık Pazar günü, saat 14:00'de, Ankara Yeni Sahne'de gerçekleştirecek olan "Ekonomik Kriz ve Çözümler Paneli"ne, katılım çağrısında bulundu.



Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anka Entitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer İmer, Türk-İş Konfederasyonu Sosyal Güvenlik Danışmanı Barış İyiaydın ve Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Serkan Öz konuşmacı olarak yer alacak.



Vatan Partisi'nin, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği Üretim Kurultayları ve Panelleri, 23 Aralık'ta Ankara'da devam edecek.







Pazar 14:00 Ankara Yeni Sahne’deyiz. İflas eden ekonomiye çözüm:Üretim Devrimi pic.twitter.com/7EsOR1smyd — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) 20 Aralık 2018

Vatan Partisi uzmanlarla ve işin içinde olanlarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında çözümü tartışıyor. Boş muhalefet değil.



Bu Pazar çözümü arayan bütün Ankaralıları bekliyoruz. Gelin hep birlikte üretim ekonomisini nasıl kuracağımızı tartışalım. pic.twitter.com/0vVg2srwlh — Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) 20 Aralık 2018