Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "TRT ABD'nin ve İsrail'in sesi olamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara’da Parti Genel Merkezinde bir basın toplantısı yaparak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın, TRT’nin Farsça yayınlarına ilişkin yaptığı açıklamalarında sorumlunun Hükümet olduğunu söyledi.

Perinçek’in açıklaması şöyle:

“TRT Genel Müdürü Sayın Mehmet Zahid Sobacı, geçen hafta, 9 Ekim 2024 Çarşamba günü, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada TRT'nin ‘İran'ı rahatsız edecek’ Farsça yayınlar yapacağını belirtti. Konuşmanın videosunu ekte sunuyoruz.

'TEHLİKELİ PLAN'

“TRT'nin Farsça yayınları kuşkusuz Türkiye-İran kardeşliğinin ve binlerce yıllık kültür ilişkilerimizin sesi olabilir. Ancak TRT’nin İran'ı rahatsız edecek bir yayın çizgisine girmesi, çok tehlikeli bir planın gündemde olduğuna işaret ediyor.

“İran karşıtlığının ve İran’a yönelik şüphe ve güvensizliğin, günümüz koşullarındaki bir tek kaynağı vardır. O da ABD ve İsrail'dir. İran karşıtlığı, İsrail'i durdurmaz, tam tersine İsrail'in önünü açar. Bu nedenle İran düşmanlığı, Türkiye'ye yönelik tehdidi ağırlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda Filistin halkına da ihanettir.

'KOMŞULARLA İŞ BİRLİĞİNİ HEDEF ALAN ABD VE İSRAİL PLANI YÜRÜMEZ'

“AK Parti iktidarının izlediği denge siyaseti devam edemezdi. Şimdi denge siyasetinin ABD ile uyumlu bir çizgiye dönüştüğü görülmektedir. Oysa Türkiye, bağımsızlığını ve vatan bütünlüğünü hedef alan tehditleri, ancak Batı Asya ülkeleriyle birlikte cephe tutarak bozguna uğratır.

“Atlantik sistemi, Türkiyemize bölünme ve ekonomik iflası dayatıyor. Bugüne kadar yaşanan tecrübeler kanıtlamıştır ki, Türkiye’nin güvenliği ve Üretim Ekonomisi için, komşularla iş birliği ve Yükselen Asya Uygarlığının öncü konumlarında yer almak şarttır. Bu nedenle bizi komşularımızla ve Yükselen Asya Uygarlığıyla karşı karşıya getiren ABD ve İsrail planı yürümez.

‘AK PARTİ İKTİDARI VE MHP YÖNETİMİ SORUMLU’

“TRT Genel Müdürü'nün AK Parti iktidarının plan ve talimatı dışında bir yayın çizgisi izlemeyeceğini elbette biliyoruz. Son günlerde Hükümetin yönlendirdiği konuşmacıların televizyon programlarında İran karşıtı söylemleri yoğunlaştırmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Öyle gözüküyor ki, AK Parti iktidarı çok tehlikeli bir Açılımın içine itilmektedir.

“Sayın Devlet Bahçeli'nin PKK'ya el uzatarak kamuoyuna ilan ettiği ‘plan ve görev’, Türkiye ile Suriye’nin teröre karşı iş birliği sürecine karşıdır. Bu plan, ancak Rusya ve İran karşıtlığıyla el ele yürütülebilir.

“TRT'nin İran'ı hedef alan Farsça yayın planının sorumlusu AK Parti iktidarıdır. Sayın Devlet Bahçeli, PKK’ya el uzatmasını ‘plan ve görev’ olarak açıklamış ve böylece AK Parti iktidarının sorumluluğuna ortak olmuştur.

“Sayın Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli, PKK ile yeniden Açılım sürecini başlatarak ve İran karşıtlığı siyasetine yönelerek, bugüne kadar CHP yönetiminin üstlendiği planın aktörleri konumuna yöneliyorlar.

‘TÜRK MİLLETİ ATLANTİK PLANINI BOZACAK GÜCE SAHİPTİR’

“Türkiyemizi de hedef alan İkinci İsrail süreci, 1991 ve 2003 Körfez Savaşlarından bu yana ABD ve İsrail silahıyla yürütüldü ve bundan sonra da silahla yürütülecektir. Bu nedenledir ki, bu planı bozacak olan esas güç, Türk Milleti ve Türk Ordusu ve Türk Polisidir. Devletimizin tekliğini, milletimizin bütünlüğünü ve vatanımızın bölünmezliğini hedef alan son Açılım girişimi de kesinlikle bozguna uğratılacaktır.

“Yeniden Açılım süreci, AK Parti iktidarının sonunu getirir. Arzu edilir ki, Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli, ABD-İsrail güdümlü plana hizmet eden yönelişten vazgeçsinler. Aksi halde milletimiz onlardan vazgeçecektir.



'TRT ABD'NİN VE İSRAİL'İN SESİ OLAMAZTRT İRAN DÜŞMANLIĞI YAPAMAZ'

“ABD ve İsrail saldırganlığının önünü açan ve onlara destek olan plana geçit yok!

“TRT, bu planın aleti olamaz. TRT, ABD'nin ve İsrail'in sesi olamaz.

“TRT İran düşmanlığı yapamaz.”