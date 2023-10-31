Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Türkiye'de Halk Hareketi Yükseliyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Nuh'un Gemisi programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Türkiye'de Halk Hareketi Yükseliyor"
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Doğu Perinçek, yükselen bir hareketi başladığını söyleyerek Türkiye "Milli Demokratik Devrimini tamamlama" sürecine yaklaştı diye belirtti.

29 Ekim'de tek örgütlü yürüyüşün Vatan Partisi ve kitle örgütleri önderliğinde Ankara'da yapıldığı belirten Doğu Perinçek, Ak Parti hükümetine de 29 Ekim ve Filistin meselesi üzerinden önemli eleştiriler yaptı.

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