Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 'Türkiye’nin savunması Venezuela ve İran’dan başlar'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün Ankara'da bulunan Vatan Partisi Genel Merkezi'nde, Merkez Karar Kurulu Toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

MİLLÎ DEVLET DİRENİR MİLLÎ ORDU DİRENİR

ABD'nin Venezuela'yı hedef alan girişimlerinin başarıya ulaşamadığını belirten Perinçek, Venezuela devletinin tüm kurumlarıyla ayakta olduğunu söyledi. Venezuela Ordusu'nun mevzilerini koruduğunu ifade eden Perinçek, Venezuela Meclisi'nin toplanarak Devlet Başkanı Vekili'ni seçtiğini aktardı. Görevi devralan Rodriguez'in yemin ettiğini belirten Perinçek, Rodriguez'in "Bolivarcı Venezuela Devrimini devam ettireceklerini" tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlattı.

Perinçek, Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik misyonlarına devam ettiğine dikkat çekerek, 'Venezuela Dışişleri Bakanlığı, devletini temsil ettiği bütün ülkelerde görevine devam etmektedir. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Ulusal Kanal aracılığıyla Türk milletine ve bütün dünyaya Venezuela Devletinin ayakta olduğunu duyurmakta ve devrimi sürdürme kararlılığını açıklamaktadır. Venezuela İçişleri Bakanı, çelik yeleğini giymiştir ve yüzbinlerce Venezuela vatanseverini Karakas meydanları ve caddelerinde toplamıştır.

Venezuela milleti, Devrimci Hükümetin önderliğinde bütün ülkede birlik halindedir ve ayaktadır.

Venezuela’daki muhalefet unsurları da, Venezuela Devletinin safındadır. ABD saldırganlığı ve tehditleri, Venezuela milletini, Venezuela Devleti önderliğinde birleştirmiştir. ' ifadelerini kullandı.

New York'ta kurulan mahkeme sürecine de değinen Perinçek, 'Venezuela Devlet Başkanı Maduro, NewYork’taki kurgu mahkemede Devlet Başkanı görevini sürdürdüğünü ilan etmiş ve eşiyle birlikte “ABD’nin savaş esiri” olduğunu açıklamıştır.

Venezuela devlet televizyonları, devletin ve halkın direniş haberlerini canlı olarak yayımlamaktadır. Türkiye’de Ulusal Kanal, bu haberleri Türkiye kamuoyuna ve bütün dünyaya görüntülü olarak vermektedir.

Venezuela tecrübesi, çağımızın büyük gerçeğini bir kez daha kanıtlamaktadır: Millî Devlet direnir, Millî Ordu direnir.' dedi.

ABD EMPERYALİZMİ ŞU ANDA HEDEFİNE ULAŞAMADI

Perinçek, ABD'nin Venezuela'da ne hükümeti yıkabildiğini ne de yerine geçecek bir iktidar seçeneği oluşturabildiğini vurguladı. ABD'nin silahlı müdahalesinin ülkede herhangi bir "renkli devrim" kışkırtamadığını belirten Vatan Partisi lideri, Venezuela emniyet güçlerinin karşısında ABD dışında bir silahlı unsur bulunmadığına dikkat çekti.

'İçine girdiğimiz süreçte ABD’nin ekonomik gücünün ve silahlı gücünün dayandığı duvarı göreceğiz. ABD ekonomisinin ve askerî girişimlerinin yedi iklim beş okyanusta sınavdan geçeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz' diyen Perinçek, Trump yönetiminin sadece Venezuela'yı değil; Kolombiya, Küba, Meksika, Brezilya ve İran'ı da tehdit ettiğini ve ABD'nin NATO müttefiki Danimarka'ya bağlı Grönland'ı işgal etme niyetini duyurduğunu hatırlattı.

Bu duruma Avrupa'nın önde gelen altı ülkesi Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Polonya'nın ortak bildiriyle yanıt verdiğini söyleyen Perinçek, bu ülkelerin Grönland'a müdahale durumunda NATO’nun 5. Maddesi gereği bölgeyi savunacaklarını ilan ettiklerini belirtti.

ABD içerisinde Trump yönetimine karşı kongre nezdinde bir muhalefet geliştiğini ifade eden Perinçek, 'ABD Kongresi, Trump’ın Kongre kararı almadan Venezuela’ya saldırısının meşru olmadığını saptıyor.

Bölgemizde İsrail saldırganlığının arkasında olduğunu vurgulamaktan geri durmuyor. Doğu Akdeniz’e, Güney Kıbrıs’a ve Ege’ye silahlı yığınak yapıyor. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya’ya olan düşmanlığını sözle ve eylemli olarak ifade ediyor.

ABD, yedi iklimde insanlığı hedef alan cepheler açmaktadır. Bu cephelerle ABD anakarası arasında onbinlerce mil uzaklık bulunmaktadır. ABD’nin bütün bu cephelerdeki iddiaları ile ekonomik gücü ve askerî gücü arasında uyumsuzluk bulunmaktadır.

En önemlisi, ABD’nin karşısında Dünya ekonomisinin artık başını çeken Çin gibi ekonomik güçler ve ABD silahlı gücüne dur diyecek Çin, Rusya, İran ve Türkiye gibi silahlı güçler bulunuyor.' ifadelerini kullandı.

ABD SALDIRGANLIĞININ DAYANDIĞI DUVAR

Perinçek, ABD'nin küresel saldırganlığının artık bir duvara dayandığı ve Amerikan ekonomisinin, bizzat kendi yetkililerinin de kabul ettiği üzere düşüş trendine girdiği ifade ederek şunları söyledi: 'OECD, Dünya Bankası, IMF ve Londra Standart Chartered Bankası’nın yaptığı ortak yansıtmaya göre, ABD 2030 yılında Dünya Ekonomisinde üçüncü güç konumuna düşüyor. Satın Alma Gücü Paritesine göre, 2030 yılında Çin 64 Trilyon Dolar, Hindistan 46 Trilyon Dolar büyüklüğünde üretim kapasitesine yükselirken, ABD ancak 31 Trilyon Dolar üretebilecek. ABD ekonomisi, ABD saldırganlığını besleyecek olanaklardan yoksundur.

İkincisi ABD silahlı gücü karşısında Çin, Rusya, Türkiye, İran gibi etkin silahlı güçler oluşmuştur.

Üçüncüsü, ABD, Avrupa gibi en önemli müttefikini kaybetmektedir ve ABD saldırganlığının uluslararası aracı olan NATO dağılma krizleri içine girmiştir.

ABD silahlı saldırganlığı şov yapabilir, ancak eskisi gibi dünyayı hizaya getirecek iddiaları hayata geçirecek kuvvette sahip değildir.'

VENEZUELA TÜRKİYE’Yİ SAVUNUYOR

Doğu Perinçek, Türkiye kamuoyunda Venezuela'nın okyanus ötesinde, Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir coğrafya olduğu yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Venezuela'nın Türkiye'ye uzak olmadığı, aksine Türkiye'nin savunma hatlarının bugün Venezuela'dan Tayvan Boğazı'na kadar uzandığını belirtti.

ABD saldırganlığı ve İsrail tehdidinin bulunduğu her noktanın Türkiye'nin ön cephesi olduğunu savundu. Tehdidin kaynağı olarak ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi işaret etti.

Bu stratejik bakış açısıyla Venezuela'nın Türkiye'yi savunduğu belirtilirken, diğer cepheler için Perinçek şu tespitlerde bulundu: "Filistin, Türkiye’yi savunuyor. Suriye, bütünlüğü için mücadele ederken, Türkiye’yi savunuyor. Rusya, Ukrayna cephesinde NATO’ya karşı Türkiye’yi savunuyor. İran, ABD ve İsrail saldırganlığına karşı bizim cephe arkadaşımızdır. Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan Boğazı’nda aynı zamanda Türkiye nöbeti tutuyor. Danimarka, Grönland’ta Türkiye’yi savunma mevzisindedir."

İRAN CEPHE ARKADAŞIMIZDIR

Perinçek, yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik silahlı tehditlerini yoğunlaştırdığını belirtti. CIA ve MOSSAD'ın İran'da PJAK başta olmak üzere ayrılıkçı terör örgütlerini kışkırttığını ve kalkışmalar planladığını ifade eden Perinçek, 'İran, sırtımızı dayadığımız dağdır, cephe arkadaşımızdır, silah arkadaşımızdır.

İran’a yönelen tehditler, Türkiye’yi de hedef alıyor. İran’a atılacak her füze, her kurşun Türkiye’ye atılır. İran’ın birliği, Türkiye’nin birliğidir.

Türkiye, komşumuz İran ile ekonomi, güvenlik, kültür, diplomasi, her alanda dayanışmasını eylemli olarak güçlendirmelidir. İran’a ambargoyu ve yaptırımları tanımıyoruz. 'ifadelerini kullandı.

KENDİMİZİ ALDATMAYALIM

Türkiye'deki ABD propagandasına tepki gösteren Perinçek, Donald Trump'a yönelik olumlu yaklaşımları eleştirdi. 'Trump Türkiye’ye gülücükler dağıtıyor. Trump, bizimkileri kapıya kadar uğurladı. Trump, Cumhurbaşkanımızın koltuğunu düzeltti. Trump, Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor ve beğeniyor. Daha neler neler!

Kendimizi aldatmayalım. Gözlerimizi açalım. Suriye’nin Kuzeydoğusunda, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege adalarında, Yunanistan kıyılarında, Meriç nehrinin karşısında Türkiye’ye yönelen namlulara bakalım. ABD, İsrail ve Yunanistan namluları bize bakıyor!

ABD gerçeği, NATO gerçeği, İsrail gerçeği, işte Türkiye’ye bakan o namlulardır.' diyen Perinçek, bölgedeki stratejik hedefin ise "Kürdistan" adı altında "İkinci İsrail devletçiğini" kurmak olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin güvenliğinin sağlanmasında esas gücün TSK, Türk Polisi ve devlet-millet birliği olduğunu belirten Perinçek, iç cephenin belirleyiciliğine vurgu yaparak, 'PKK’nın feshedilmesi ve silahlarını bırakması, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşmesi, iç cepheyi sağlamlaştıracaktır.

Üretim Devrimi, iç cephenin ekonomik gücünü oluşturacak ve Türkiye’nin direncini pekiştirecektir.' dedi.

Dış politikada ise rotayı çizen Perinçek, Türkiye'nin Rusya, İran ve Çin ile kuracağı ittifakın, ABD emperyalizmini durduracak ve olası savaşları önleyecek tarihi bir güç oluşturacağını dile getirdi.

ÜRETİCİLERİN MİLLÎ HÜKÜMETİ

Perinçek, güvenlik, bağımsızlık ve ekonomik hedefler doğrultusunda "Üreticilerin Millî Hükümeti"nin kurulması çağrısında bulundu. Zorlukları aşmak için önerdiği iktidar formülünü açıklayan Perinçek, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kılıçdaroğlu CHP’si ve Vatan Partisi’nin oluşturacağı Üreticilerin Millî Hükümeti, önümüzdeki zorlukları yenmenin iktidar formülüdür."

Türkiye'nin önündeki engelleri ne olursa olsun aşacağını belirten Perinçek, Vatan Partisi'nin vatan ve üretim görevlerine hazır olduğunu sözlerine ekledi.

