Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Ukrayna'ya Verilen Kurşun Filistin'e Sıkılan Kurşundur

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Gelişmelerden Nasıl Etkilenecek?" konulu söyleşiye katıldı.

Doğu Perinçek, burada yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi. "Ukrayna’ya verilen kurşun, Filistin’e sıkılan kurşundur" diyen Perinçek, İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında Türkiye'nin nasıl konumlanması gerektiğini açıkladı.