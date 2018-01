Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye olarak şu gerçeği saptamak durumundayız: ABD’nin bu girişimi Türkiye için de tehdit oluşturuyor. İran, Irak, Suriye, Türkiye, nerde olursa olsun, bölge ülkelerindeki her fitne hareketi, bütün Batı Asya devletleri için de fitnedir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran’daki bölücü fitne hareketleri konusunda bir bildiri yayınladı.



Bildiri metni aynen şöyledir:



"İRAN’DAKİ FİTNE



Çeşitli kaynaklardan birbiri ardı sıra gelen haberlere göre, “Güney Azerbaycan Hareket Partisi” adlı parti, İran’daki gösterilere katılıyor. “Bozkurt” işareti yapan göstericiler, İran hükümetini hedef alıyor ve bölücü sloganlar atıyorlar. ABD bağlantısıyla tanınan parti, afişler bastırmış ve duvarlara asmış. Afişlerdeki yüzü kapalı teröristin beresinin üzerinde Ayyıldız var.







CIA SAHNE ALDI



CIA, İran’da Türkçü maskesiyle, “Bozkurt” işaretleriyle sahneye çıkmış bulunuyor.



İran düşmanı Türkçülük olur mu?



Türkiye düşmanı Türkçülük olursa, İran düşmanı Türkçülük de olur.



Türkçülük, Türk milletinin milliyetçiliğidir, Türk milletinin emperyalizmin denetimi dışında başı dik, özgür ve refah içinde yaşama davasıdır.



Türkçülük, aynı zamanda emperyalizme karşı Mazlum ve Gelişen ülkelerle kardeşlik ve dayanışma davasıdır.



Türkçülük, başka devletlerin güdümünde olursa, ona Türkçülük denmez.



TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN GELENEĞİ



Türkler büyük millettir. Türk sözcüğü her kavramla yan yana getirilebilir ancak emperyalizmle uyumlu hale getirilemez!



Arkamızdaki yüzyıllara bakınız, Türk milleti, emperyalizme karşı iki yüzyıldır savaşan birkaç milletten biridir.



Ve o savaşlar, aynı zamanda emperyalizmin üzerimize sürdüğü etnik bölücülüğe karşı savaşlardır.



Son iki yüzyılın tarihi gösteriyor ki, Türkiye’yi bölmek için savaşa girişildi mi, emperyalizmle işbirliği kaçınılmazdır. Küçük bir güç, yenemeyeceği gücü büyük emperyaliste dayanarak yenmeye kalkar. Son iki yüzyılın kanunu budur.



Aynı dersler, İran’a karşı yürütülen ayrılıkçı hareketler için de geçerlidir: İran’a karşı etnik ve mezhepsel savaşa kalkanlar, emperyalizmle işbirliğine yönelmişlerdir.



İşte son örneğini yaşıyoruz. İran’daki gösterilere önce Kürt ayrılıkçıları katıldı, arkasından “Bozkurt” işaretleriyle sahneye sürülenler var. En son Suudi Arabistan destekli bir takım terör örgütleri de Arap Milliyetçiliği adına eylemlere başladılar.



Ancak başarı şansları bulunmuyor. ABD bölgede kaybetti, İran’da kazanma şansı yok.



ÇÖHREGANİ’YE YAPTIĞIMIZ UYARILAR



Bunları burada bugün yeni söylüyor değiliz. 2000’li yılların başlarında Brüksel’de Dünya Azerbaycanlılar Kongresi’ne katılmış ve orada da kürsüden anlatmıştık.



Bir tarihte kendisini Güney Azerbaycanlıların lideri diye tanıtan Çöhregani, İstanbul’a ziyaretimize geldiği zaman, Güney Azerbaycan’ı kurtarma davasından söz ediyordu. Şu uyarıyı yaptık: “Karabağ işgal altında, vatan toprağını kurtarmayı bırakıyorsunuz, bir de İran devletini karşıya alıyorsunuz! Üstelik Türkiye ile İran dostluğunu da baltalıyorsunuz. Buradan kurtuluş değil, eldeki Azerbaycan’ı tehlikeye atmaktan ve Türkiye üzerindeki ABD denetimini güçlendirmekten başka bir şey çıkmaz.”



TÜRKÇÜLÜK PALAVRAYLA DEĞİL, BİLİMLE OLUR



Türkçülük, emperyalizme karşı mazlum milletlere örnek olan harekettir.



Türkçülük, mazlum ülkelerde nifak e fitne çıkarmanın aleti değildir.



Türk milletinin bağımsızlık ve zenginlik davası olan Türk Milliyetçiliği, hesapla kitapla olur, başka deyişle bilimseldir.



Bugün Batı Asya ülkelerinde, birbirini hedef alan sözde Milliyetçilik, Amerikan Milliyetçiliğidir.



İran’ı hedef alan “Türkçülük”, sahte Türkçülüktür, Amerikan Tükçülüğüdür.



Irak’ı hedef alan “Türkçülük”, sahte Türkçülüktür, Amerikan Tükçülüğüdür.



Suriye’yi hedef alan “Türkçülük”, sahte Türkçülüktür, Amerikan Tükçülüğüdür.



Rusya’yı hedef alan “Türkçülük”, sahte Türkçülüktür, Amerikan Tükçülüğüdür.



Çin’i hedef alan “Türkçülük”, sahte Türkçülüktür, Amerikan Tükçülüğüdür.



Çünkü Türkiye’nin bağımsızlığı ve zenginliği için mücadele, saydığımız ülkelerle işbirliğini gerektiriyor.



Onlara karşı savaşa kalkışırsanız, Türkiye adına ve Dünya Türklüğü adına, hiçbir şey kazanılmaz, tam tersine eldekileri de tehlikeye atarsınız, Amerikan Milliyetçisi olursunuz, Türk Milliyetçisi değil.



DEVLET BAHÇELİ’NİN SORUMLULUĞU



İşte bu nedenlerle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “82. 83. 84. Vilayet” söyleminin içerdiği tehlikeye dikkat çekmiştik. Aslında o tavır, Kerkük Türklerinin önderleri tarafından paylaşılmadı. Onlar, “Biz vatan haini değiliz, Irak’ı bölmeyiz” demişlerdi. İran’daki on milyonlarca Türkün tutumu da budur.



Şimdi Devlet Bahçeli’den beklenen, İran’da “Bozkurt” işareti yapan fitnecilere karşı tavrını ortaya koymasıdır. ABD’nin sözde “Kürdistan”, gerçekte İkinci İsrail planına hizmet etmek Türk Milliyetçisine yakışmaz.



İRAN’DAKİ FİTNE TÜRKİYE İÇİN DE FİTNEDİR



ABD emperyalizminin İran’daki fitne hareketi, ekonomik sıkıntıları ve halkın çeşitli şikayetlerini kullanıyor, bunu İran Hükümeti de saptıyor.



Türkiye olarak şu gerçeği saptamak durumundayız: ABD’nin bu girişimi Türkiye için de tehdit oluşturuyor. İran, Irak, Suriye, Türkiye, nerde olursa olsun, bölge ülkelerindeki her fitne hareketi, bütün Batı Asya devletleri için de fitnedir.



ÇÖZÜM İRAN’IN BİRLİĞİNDE VE BÜTÜNLÜĞÜNDEDİR



İran halkının sorunlarını, ABD emperyalizmi ve İsrail çözmez. Çözüm, İran’ın bağımsızlık ve bütünlüğündedir, yoksa kargaşalıklara sürüklenmesinde değil.



Denklem biliniyor: Irak’ın, Suriye’nin ve İran’ın birliği ve toprak bütünlüğü, Türkiye’nin de birliği ve toprak bütünlüğüdür. Türkiye, bu denklemi anladığı içindir ki, ABD’nin Barzani’yi ateşe atarak sahnelediği bağımsız “Kürdistan” girişimi bozuldu.



DIŞ MÜDAHALEYE KARŞI İRAN DEVLETİNİN VE HALKININ YANINDAYIZ



İran’da kargaşalıklar çıkartmaya kalkışan ABD-İsrail fitnesinin kararlı olarak karşısındayız.



İran’ın sorunlarını ancak İran devleti ve halkı çözer.



İran’ın ayrılmaz parçası olan Türkleri, İran milletiyle birlikte ABD’nin kışkırttığı tertiplere karşı mücadeleye çağırıyoruz."



