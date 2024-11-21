Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Bakan Yusuf Tekin'e "İttihat ve Terakki" dersi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütünün eylemlerine tepki gösterirken İttihat ve Terakki'yi hedef almış; "Ülkemiz, İttihatçılar egemen oluncaya kadar 72,5 milletin kardeşçe yaşadığı bir coğrafyaydı” şeklindeki sözleriyle tepki toplamıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da yayınlanan Çıkış Yolu programında Bakan Tekin’e ittihat terakki dersi verdi.

Doğu Perinçek, "Sayın Bakan, İttihat ve Terakki'nin tarihini bilmiyor. İttihat ve Terakki, Türkiye'deki azınlıkları kucaklayarak iktidar mücadelesi vermiştir. İttihat ve Terakki, halkları birbirine düşürmedi. İttihat ve Terakki'nin suçu ne vatanseverlik ne milliyetçilik... Türk milliyetçiliği, hiçbir zaman Ermeni, Rum, Kürt düşmanı olmamıştır." dedi.

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı'nın 1914’ten başlayıp 1922’ye kadar sürdüğüne dikkati çeken Perinçek, "Kurtuluş için tüm kesimleri birleştiren o mücadelede İttihat ve Terakki ruhu vardır" dedi.

Doğu Perinçek, Türkiye’nin İttihat ve Terakki döneminde en büyük toprak kaybını yaşadığı söylemlerine de ders niteliğinde yanıt verdi.

Türkiye'nin İttihat ve Terakki'ye Kurtuluş Savaşı'nı borçlu olduğunu belirten Perinçek, "İttihat ve Terakki'yi hor görmek, Cumhuriyetten vazgeçmektir" dedi.