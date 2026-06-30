Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e 105. yıl mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. yılı vesilesiyle Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping'e hitaben bir kutlama mesajı yayımladı.

Perinçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Xi Jinping Yoldaş,

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri

Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünü Vatan Partisi adına yürekten yoldaşlık duygularıyla kutluyoruz.

105 Yıl önce başlayan büyük devrimci yürüyüş, “Çin Mucizesini” yaratmıştır. Çin Komünist Partisi'nin önderliğinde elde edilen tarihsel başarılar, yalnızca Çin halkı için değil, bağımsızlık, refah ve adil bir dünya özlemi taşıyan bütün milletler için de esin kaynağıdır.

Başkan Mao Zedong'un attığı temeller üzerinde gelişen Çin Devrimi; bugün Sizin önderliğinizde yeni bir tarihî aşamaya ulaşmıştır. Çin'in üretimde, bilim ve teknolojide, altyapıda ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında elde ettiği başarılar, sosyalizmin ve halk merkezli kalkınma anlayışının gücünü bütün dünyaya göstermektedir.

DÜNYA DÜZENİ DEĞİŞİYOR: TÜRKİYE-RUSYA-ÇİN-İRAN İTTİFAKI

Dünya, tek kutuplu dayatmaların çözülerek çok kutuplu yeni bir uluslararası düzene yöneldiği tarihsel bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte Çin Halk Cumhuriyeti, İnsanlığın Ortak Kader Topluluğu vizyonu ve Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Medeniyet girişimleriyle insanlığın ortak geleceğine önemli katkılarda bulunuyor.

Vatan Partisi, Türkiye'nin Asya'daki dostları ve komşularıyla stratejik işbirliğini ülkemizin geleceği açısından yaşamsal önemde görmektedir. Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakı, yalnızca bölgemizin güvenliği ve istikrarı için değil, aynı zamanda emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren milletlerin barış, kalkınma ve ortak refah hedefleri bakımından da stratejik bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Türkiye ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesini güçlü biçimde destekliyoruz.

Vatan Partisi ile Çin Komünist Partisi arasında sınıfsız bir dünya amacından kuvvet alan dava arkadaşlığı tarihi görevlerin eşiğindedir. Ülkelerimiz ve Partilerimiz Yükselen Asya Uygarlığı’na omuz omuza katkıda bulunacaktır.

Bu anlamlı yıldönümünde Çin Komünist Partisi’ne yeni mucizelere önderlikte başarılar dileriz.''