Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten HAMAS'a Taziye Mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye, şehitler dolayısıyla taziye measjı yolladı.

Doğu Perinçek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İsmail Heniyye

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) Siyasi Büro Başkanı,

Sayın Heniyye,

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra, HAMAS üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud’un İsrail Siyonizmi tarafından şehit edilmesini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Türk Milleti ve Vatan Partisi olarak, şahsınızda HAMAS liderlerine ve Filistin Halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Bu suikast İsrail Siyonizminin, Amerikan emperyalizminin çırpınışlarının göstergesidir. Kahraman Filistin halkını ve liderlerini katlederek Filistin Direnişini engelleyemezler. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi ile mücadele edecek nice kahramanlar yetiştirdi, yetiştirmeye devam ediyor.

Liderliğinizde Filistin Direnişinin geldiği nokta ve yüz yüze geldiğimiz gerçek şudur: ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi Filistin’e silah dayatmıştır. ABD-İsrail saldırganlığı bütün dünyanın gözleri önünde Filistinlileri ortadan kaldırmaya yönelik insanlık dışı saldırılarda bulunuyor.

HAMAS olarak size dayatıla bu savaşta kurmay aklıyla hareket ederek ilk vuruşu yapmanız tarihi önemdedir.

Filistin Davası sadece Filistinlilerin veya Müslümanların değil bütün insanlığın davasıdır. ABD-İsrail saldırganlığı bütün insanlığı tehdit etmektedir. Bunun için hepimiz Filistinliyiz.

Bizim Vatan Partisi olarak üzerinde çalıştığımız Filistin ile dayanışma planı şudur: Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Rusya devletleri, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki ABD ve İsrail güdümlü etnik bölücü ve tekfirci terör örgütlerini ortak silahlı harekâtla etkisiz hale getirebilirler. Koşullar elverişlidir. Bu harekât, ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı yeni bir cephe açar, hem Filistin cephesinde hem de Rusya’nın Ukrayna cephesinde savaşanların konumunu güçlendirir ve cephenin bütününde kesin zaferin önünü açar. Savaşın büyümesini önlemenin yolu da budur. Barış, kuvvetle kazanılır.

Başkenti Doğu Kudüs olan, toprakları bütünleşmiş bağımsız Filistin Devleti’ni kurma mücadelesinde Türk Milleti ve Vatan Partisi olarak sonuna kadar yanınızdayız.

Hepimiz Filistinliyiz.

İsrail Siyonizmine karşı savaşta, Filistin NahrelBared’te sekiz yoldaşını şehit vermiş olan Vatan Partisi adına candan kardeşlik duyguları ve saygılarımla...

Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı"