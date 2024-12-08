Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Suriye değerlendirmesi: "Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazeteci Gürkan Hacır'ın sunduğu TV 100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Vatan Partisi lideri, programda Suriye'de yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"SIRTLAR YERE GELMEDEN BU SAVAŞ BİTMEZ"

Gürkan Hacır'ın silahlı grupların hızlı ilerlemesine dayandırdığı "Suriye ordusu Kağıttan kaplan mıydı?" sorusuna Doğu Perinçek şu yanıtı verdi:

"Suriye ordusu 2011'den beri savaşıyor. Savaş dün başlamadı. 2011'den beri ABD Suriye'de bir operasyon yürütüyor. Bölge ülkelerinin bazıları ABD'ye uydular. Bizde de Ahmet Davutoğlu yönetimi oraya destek verdi. Buradan baktığımız zaman 13 yıldır ABD-İsrail merkezli saldırıya direnen bir Suriye Arap Cumhuriyeti var. 13 yıl az bir zaman değil. Şimdi bu 13 yılın sonuçlarını yaşıyoruz. 13 yılda yıpranmış bir Suriye Arap Cumhuriyeti var. Bir yandan da Suriye'nin derinlerinden çıkarılan yılanlar da var. PKK, PYD, HTŞ gibi... Hem etnik bölücü hem de El Kaide'nin El Nusra'nın devamı olan örgütler var. Sanki bu saldırı bir hafta evvel başladı HTŞ ile de bir haftada Suriye ordusu olumsuz bir konuma geldi diye bakmamak lazım. 13 yıldır mücadele eden bir ordu Suriye ordusu, tabii büyük kuvvetlerle. Tabii savaş bitmedi onu söyleyeyim. Bugün kimse bayram yapmasın. Bu savaş bitmedi. Bu savaş şimdi başlıyor. Bütün dünya güçleri orada. Bir tarafta ABD, İsrail ve onların kumandası altında HTŞ, PKK. Diğer tarafta bölge güçleri var: Suriye, Irak, İran, Türkiye, Rusya. Onların söyleyecekleri sözler bitmedi. Bu savaş HTŞ ile sırf Şam arasında değil. Bu savaş dünya çapında cepheler arasında bir savaş. Dolayısıyla bir taraf diğerinin sırtını yere getirmeden bu savaş bitmez."

Doğu Perinçek, HTŞ'nin ABD'nin piyonu olduğunu bir kez daha belirtti. Rusya'nın ABD'yi HTŞ'nin karakteri üzerinden korkutmayı amaçladığını düşündüğünü ifade etti.

PERİNÇEK'TEN TRUMP'IN AÇIKLAMASINA YORUM

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Donald Trump'ın Suriye'ye dair yaptığı yorumu da değerlendirdi.

Doğu Perinçek, Rusya Büyükelçisi ile görüşmesinde kendisine ABD ve İsrail'in HTŞ'nin Şam'ı ele geçirmesinden hakim olmasından endişe duyduğunun söylediğini açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Trump'ın açıklamasının bu tereddütü yansıttığını savundu. Perinçek, ABD'nin bu konuda tam bir karar vermediğini düşündüğünü de söyledi. Perinçek, bölünmüş Suriye'nin Türkiye için de tehdit olduğunu söyledi.

PKK DEVLETİ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Doğu Perinçek konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'nin güneyinde merkezi bir otorite olmadığı zaman PKK'nın devletçiği istikrar kazanır, pekişir ve o Türkiye için de Diyarbakır için de yeni bir tehdit olur. Barzanistan var. Onun devamı olarak PKK/YPG kukla devleti var. Bir de bunların Akdeniz'de limanları olduğu zaman güçlenir. Musul, Kerkük üzerinde iddialar ortaya atıyorlar. Oraya doğru uzanmak istiyorlar. Petrolü, limanı ve arazisi olan bir de Diyarbakır eksik kalıyor. Türkiye Kürtleri, Kürdistan adı altındaki ikinci İsrail'in kurulmasında tayin edici. Çünkü büyük nüfus Türkiye'de bir de çağdaş Kürt Türkiye'de. Devlet kuracaksa onu bir tek Türkiye Kürtleri yönetebilir. Bu sebeple Diyarbakır'sız bir Kürdistan kuramazlar." ifadelerini kullandı.

PERİNÇEK'TEN MEŞRU MUHALİFLER AÇIKLAMASI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doha'da yapılan zirvedeki ve MGK bildirisinde vurgulanan meşru muhaliflerin kim olduğunu da açıkladı.

Bu konuda bir çalışma yaptığını belirten Doğu Perinçek, bu muhaliflerin ABD kontrolünde olmadığını, vatansever kimseler olduğunu vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın tek başına direnmenin merkezinde olamayacağı tespitinde bulunulduğunu ve bu sebeple meşru muhalefet ile anlaşma çabalarının yoğunlaştığının altını çizdi.