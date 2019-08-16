Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 4 Ağustos 2019 Pazar günü gerçekleşen Adıyaman’a bağlı Suvarlı Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçiminin yeniden yapılması için Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları olağanüstü itiraz konusunda açıklamalarda bulundu

AK Parti Adıyaman milletvekili Halil İbrahim Fırat ve parti yöneticileri tarafından vatandaşlara uygulanan baskı ve tehditlere ilişkin tutanak ve belgeleri basınla paylaşan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, aradaki çok az oy farkına dikkat çekerek, bu baskılar olmasaydı seçimin kaderinin değişeceğini vurguladı.



Yapılan açıklamada, Vatan Partisi Suvarlı Belediye Başkan adayı ile birlikte çok sayıda vatandaşın imzaladığı seçim yasaklarının ihlalini gösteren tutanaklar ve fotoğraflar dikkat çekti. Bu tutanakların bazılarında Baki Söylemez isimli vatandaş, milletvekili H. İbrahim Fırat tarafından doğrudan tehdit edildiğini; Seydi Bahar isimli vatandaş Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait araçla gelen AK Parti Besni Kadın kolları Başkanı tarafından annesinin yaşlılık maaşının kesilmesiyle tehdit edildiğini; Ahmet Şahin, Mithat Başlı ve Vakkas Ferit Doğan ise darp edildiklerini tutanak altına alanlardan sadece bazıları.



Yasa dışı olarak seçim çalışmalarında kullanılan resmi araçlara Jandarma tarafından el konuduğu, sandık başkanlarına saldıranların gözaltına alındığı, baskı amaçlı yasa dışı faaliyetlerin videoya kaydedildiği bu seçimin kanunlar çiğnenerek yapıldığını belirten Doğu Perinçek, YSK'nın mutlaka hukuka uygun bir karar vererek bu seçimi yenileyeceğini söyledi.



Perinçek, şunları söyledi:



"Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 4 Ağustos 2019 Pazar günü gerçekleşen Adıyaman’a bağlı Suvarlı Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçiminin yeniden yapılması için Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları olağanüstü itiraz konusunda açıklamalarda bulundu. Perinçek, şunları belirtti:



Bilindiği üzere 4 Ağustos 2019 günü Adıyaman Suvarlı beldesinde Belediye seçimi yapıldı. Açıklanan resmî sonuçlara göre,



Ak Parti adayı 893 (Yüzde 55),



Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı ise 698 (Yüzde 44) oy almıştır.



Aradaki fark, 195 oy gibi küçük bir farktır.



Ak Parti 6 Belediye Meclis üyeliği, Vatan Partisi ise 3 belediye Meclis üyeliği kazanmıştır. Dördüncü Meclis üyeliğini 12 oyla kaybetmiş bulunuyoruz.



Seçimi Vatan Partisi Seçim İşleri Başkanlığı’ndan bir yönetici ve altı avukat takip etmiştir.



Seçimde Ak Parti yönetici ve elemanları, şiddet kullanmaya kadar varan hukuka aykırı uygulamalarda bulunmuşlar, seçmenin özgür iradesiyle oy kullanmasını baskı altına almışlardır. Bu baskılar, oy farkının çok az olması da dikkate alınırsa, seçim sonuçlarını etkilemiştir.



Seçim adil ve eşit şartlarda gerçekleşmediği için Partimiz, kanunda belirtilen yedi gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak, seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi talepli olağanüstü itirazda bulunmuştur.



İtiraz gerekçemizi üç başlık altında özetliyoruz.



1. AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ HALİL İBRAHİM FIRAT İLE AK PARTİ TEŞKİLATI PROPAGANDA YASAĞINI ÇİĞNEMİŞ VE SEÇMENLERE TEHDİT VE BASKILARDA BULUNMUŞLARDIR



Ak Parti Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, seçimlerden bir gün önce 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü, seçim ve propaganda yasaklarının başladığı saat 18.00’den sonra, (02 BE 424) plakalı şahsî aracıyla Suvarlı’ya gelerek, kamu görevlisi olan üç mahalle muhtarını yanına alarak, Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı’ya oy vereceği belli olan seçmenlerin evlerine adeta baskın yapmış ve oy tercihlerini Ak Parti adayı lehine değiştirmelerini istemiştir. (Halil İbrahim Fırat’ın propaganda yasağının başlamasından sonra araçla beldeyi gezdiğini gösteren görüntüler ekrana yansıtıldı.)



Ak Parti Milletvekili Fırat, baskılara rağmen oylarını değiştirmeyeceğini belirten seçmenlere “kamuda çalışan akrabalarına sürmek ve devletten yardım alanların yardımlarını kesmek” gibi tehditlerde bulunmuştur. Bu seçmenlerden kimilerinin Partimizin Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı’ya verdiği yazılı beyanları mevcuttur ve YSK’ya başvurumuzun ekinde sunulmuştur. (Halil İbrahim Fırat’ın tehditlerini belgeleyen yazılı beyanları basınımıza da veriyoruz.)



Halil İbrahim Fırat’ın yanına aldığı kamu görevlileriyle birlikte seçmenlere baskı ve tehdit uyguladığı bilgisinin 3 Ağustos 2019 Cumartesi akşamı Partimize ulaşması üzerine, Belediye Başkan Adayımız Gazi Sabancı Jandarma Karakoluna başvurmuştur. Partimizin Seçim İşleri Başkanlığı yetkilisi Yusuf Tunçer de Besni Kaymakamı Ahmet Gencer’e telefonla ulaşarak, 298 Sayılı Seçim Kanunu’nun 49. maddesine açıkça aykırı olan ve seçimlerin adil, eşit, tarafsız tamamlanmasına aykırı olan bu eylemlere derhal müdahale edilmesini talep etmiştir.



298 Sayılı Seçim Kanunu’nun 49. Maddesi, “Propaganda, oy verme gününden önceki onuncu günün sabahında başlar ve oy verme gününden önceki günün saat 18.00’inde sona erer” hükmünü amirdir. Oysa propagandanın da ötesine geçen baskılar, oy verme gününden önceki gün saat 18’den sonra gece saatlerinde yapılmıştır. Karakol Komutanından alınan bilgiye göre, yetkililer tarafından kendisine ulaşılan Halil İbrahim Fırat “Ben hem Ak Parti Milletvekiliyim hem de hukukçuyum. Neyin nasıl olacağını iyi bilirim” diyerek, yasalara aykırı davranışlarını sürdürmüştür. Bu kanun tanımaz tutum o dereceye varmıştır ki, Partililer ve halk, büyük tepki göstermiştir. Aday ve seçmenler, yasaların çiğnenmesini bir tutanakla imza altına almıştır. (İmza metni ve imzalar ilişiktedir. )



Seçim akşamı sandıkların açılıp geçici sonuçların belli olması sonucu sevinç gösterilerinde bulunan Ak Parti aday ve taraftarlarına seslenen Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de yaptığı konuşmada “Vekillerimiz, özellikle dün akşam Halil bey gelip de gayretini farklı bir şekilde ortaya koydu” diyerek yaptıkları baskı ve tehditleri itiraf etmiştir. “Dün akşam” ifadesine özellikle dikkat çekiyoruz. Çünkü seçim öncesi 18.00’dan sonra propaganda yasağını çiğnediklerini kendileri belirtmektedirler. “Farklı şekildeki gayretin” hukukun dışında olduğu kanıtlarıyla gösterilmiştir. (Konuşmanın video kaydını ekrana yansıtıyoruz.)



2. AK PARTİ GÖREVLİLERİ SEÇİM GÜNÜ SANDIK ÇEVRESİNDE SANDIK KURULU BAŞKANINA VE SEÇMENLERE ŞİDDETE VARAN SALDIRILARDA BULUNMUŞLARDIR



Seçimler, toplam üç okul ve yedi sandıkta yapıldı. Sandık alanı ve çevresinde Ak Parti adayı ve elemanlarınca, Sandık Kurulu Başkan ve üyeleri ile Vatan Partisi Seçim İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen avukatlara ve oy kullanmaya gelen seçmenlere şiddet uygulamaya kadar varan yoğun baskılar yapıldığı güvenlik güçleri tarafından da saptanmıştır.



Bu baskılar karşısında, çevre Jandarma karakollarından takviye kuvvetler getirilerek güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılmıştır. Güvenlik tedbirlerinin bu kadar yoğun olmasına, kolluk kuvvetlerinin sandık alanı ve çevresinde sıkı görev yapması ve sık sık uyarılarda bulunmasına rağmen, Ak Parti görevlileri sandık kurulu heyetlerine, jandarmaya ve seçmenlere baskıda bulunmuşlardır.



Seçmenlerin özgür iradesini baskı altına alarak seçimlerin demokratik, eşit ve adil gerçekleşmesini engellemesine yönelik en çarpıcı örnek 1004 Nolu sandıkta yaşanmıştır. 1004 Nolu sandıkta, Ak Partili görevlileri sandık kurulu üyelerine sövgü, hakaret ve saldırıda bulunmuşlardır. Ak Partililer, seçim kanununa uymayan vekâleten başka bir seçmen adına oy vermek gibi isteklerini geri çeviren Sandık Kurulu Başkanını yumruklamışlardır. Bu olay Sandık Kurulu Tutanağıyla saptanmış ve saldırıyı yapanlar kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır. (1004 Nolu Sandık Kurulu tutanağının örnekleri basınımıza verilmiştir.)



Büyüyen olaylar sonucu Besni Cumhuriyet Savcısı Beldeye gelerek, olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Başlatılan soruşturmayla ilgili bilgi ve belgelere Besni Cumhuriyet Savcılığı’ndan temin edilebilir.



Besni İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Murat Erol da yaşanan olağanüstü şartlar altında beldeye gelerek sandıkları birkaç defa gezmiş ve sandık kurulu başkan ve üyeleri ile sandık başında bulunan görevlilere sık sık uyarılarda bulunmuştur.

Görevli Jandarma komutanı, bütün sandıkları tek tek gezerek; ‘saat 16.00’da seçim yapılan okulları ve okul bahçelerini boşaltacaklarını ve o saatten sonra okullarda sadece sandık kurulu üyeleri, müşahitler ve henüz oy kullanmayan seçmenlerin kalacağını’ duyurmuş, yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle saat 16.00’dan sonra bütün sandık alanları kolluk kuvvetleri tarafından boşaltılmıştır.



Vatan Partisi Seçim İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen Avukatlar da sandık başında görevlerini yürütürken Ak Parti görevlilerinden sık sık tehdit almışlardır. Partimizin görevlendirdiği Av. Edip Hadimoğulları’nın görevli olduğu 1006 Nolu sandıkta, seçim kanununa aykırı bir oy kullanma işlemine müdahale ettikten sonra, Ak Partili görevli ve seçmenler tarafından “biz seni yaşatmayız, sen burayı karıştırmak için mi geldin, çık dışarı seninle hesaplaşalım” sözleriyle açıkça tehdit edilmiştir. Sayın Hadimoğulları’nın konuyla ilgili Jandarma Karakolu’na mağdur sıfatıyla verdiği şikayet başvurusu mevcuttur. (Şikayet dilekçesi ilişiktedir.)



3. KAMU GÖREVLİLERİ AK PARTİ PROPAGANDASI YAPTIKLARI İÇİN SEÇİMLER HUKUK DIŞI BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ



4 Ağustos 2019 günü yapılan seçimin öncesinde, bölgedeki devlet kurumlarının görevlileri, Ak Parti lehine açık propaganda ve seçim faaliyeti yürütmüşlerdir.



Bunlardan tespit edilenlerin bazıları şöyledir:



a) 1 Ağustos 2019 Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nden üç görevli Suvarlı Beldesi’ne gelerek “İşsizlere iş bulacağız, 4 Ağustos’ta oylarınızı Ak Parti adayına verin” söylemiyle kanunlara aykırı seçim çalışması yapmışlardır. Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı’nın durumdan haberdar olup gelen ekibe tepki göstermesi sonucu Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nün resmi görevlileri beldeyi terk etmişlerdir.



b) 2 Ağustos 2019 günü Besni İlçesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden Beldeye gelen resmî görevliler tarafından ‘Fakir Fukara Fonu gibi fonlardan yararlandırmak için ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye geldiklerini, bu fonlardan faydalanmak isteyenlerin Ak Parti adayına oy vermeleri gerektiğini’ söyleyip propaganda faaliyetinde bulunmuşlar, Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı’nın durumdan haberdar olup müdahale etmesi sonucu beldeyi terk etmişlerdir.



c) 3 Ağustos 2019 günü öğle saatlerinde Besni Belediyesi Fen İşleri Başkanlığı’na bağlı (02 DC 737) plakalı resmi araç eşliğinde Ak Parti Besni İlçe Kadın Kolları Başkanı Semra Semiz seçim propagandası yapmış, Parti adayımızın durumu tespit etmesi ve şikayeti sonucu araç karakola çekilmiş ve tutanak tutulmuştur. (Belde seçmenlerinden Seydi Bahar’ın yazılı beyanını ve aracın seçim faaliyeti sırasında çekilmiş fotoğraflarını basınımıza sunuyoruz.)



HUKUK DIŞI UYGULAMALAR SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEYECEK ÖLÇÜDEDİR



298 saylı Kanunun 130. maddesine göre;



“… siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez“ denilmektedir.



Yüksek Seçim Kurulunun yerleşik kararlarına göre; seçmen iradesinin belirlenmesinde herhangi bir kuşku ve hataya, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak kamuoyunda uyanabilecek şüphe ve endişelere imkân bırakılmamak gerekir.



298 sayılı Kanunun 130. maddesinde yer alan, ".. seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar..." ifadesinden kasıt, sadece sandık kurullarının oy verme günü yürüttükleri iş ve işlemler ile seçim sonrası oy sayım ve döküm işlemlerinden ibaret değildir. Madde hükmünün içeriğine bakıldığında, doğrudan seçimin sonucuna tesir edecek olaylar ve hallerin olması ve gerçekleşmesi halinde, seçimin neticesine müessir olması durumunda, bu tür itirazların incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Buradan amaç, seçimlerin sonucuna müessir bir durum ile karşılaşılması halinde, bu durumun Yüksek Seçim Kurulu nezdinde, alt kademelerce verilen kesin olmayan veya kesinleşmiş olan kararlarına bakılmaksızın dahi incelenebilme imkanı tanınmıştır. Oy verme işlemine münhasır bütün işlemler öncelikle Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan seçim takviminde belirtilmiştir. Bu itibarla, seçim takvime göre yürütülen her türlü iş ve işlemler doğrudan seçimin sonucuna müessir olaylardandır. Bu denli önemli olan ve seçimin sonucuna doğrudan etki eden işlemlerin olağanüstü itiraz kapsamında ele alınması hukukun gereğidir.



Yukarıda açıklanan sebeplere; 4 Ağustos 2019 Pazar günü Suvarlı’da yapılan Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerinde oluşan "seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller" ve iki parti arasındaki oy farkının 195 gibi çok az sayıda olması ve bir Meclis üyeliğinin sadece 12 oyla kaybedilmesi nedeniyle, Suvarlı Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerinin; 298 Sayılı Seçim Kanunu’nun 130, 133,134, 151, 152, 153, 154/2 ve 158. Maddeleri kapsamında İPTAL EDİLMESİ ve YENİLENMESİ; seçim kanunlarına aykırı harekette bulunan parti mensupları ve kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılması ile ilgili taleplerimizi içeren başvurumuz 12 Ağustos 2019 günü YSK’ya yapılmıştır. Dilekçemizin birer örneğini basınımıza sunuyoruz."



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