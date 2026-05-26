Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten Kurban Bayramı mesajı: ''Gül alıp gül verdiğimiz mutluluklar gönüllerimize dolsun!''

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk milleti ve İslam dünyasının bayramını tebrik etti.

Büyük Türk Milleti’nin ve İslam Dünyası’nın Kurban Bayramlarını yürekten kardeşlik, güzellikleri paylaşma ve bütün insanlıkla dayanışma duygularıyla kutlarım.

Bu yıl ne mutlu milletimize: Binlerce yıllık töremizin günümüze taşıdığı değerlerin özlemlerimizi ateşlediği koşullarda, Kurban Bayramı’na kavuştuk.

Zulme karşı ayağa kalkan ülkeler, bağımsız ve özgür bir geleceğin kapılarını zorluyor.

Asya’dan millî devletlerin bağımsızlığına dayanan, insancıl, halkçı, kamucu, paylaşmacı ve barışçı bir medeniyet yükseliyor.

Türkiyemizin ufkunu kardeşçe paylaşacağımız bir geleceğin ışıkları aydınlatıyor.

Üreten, Birleşen, Aydınlık, Başı Dik Türkiye’nin yolu açılmaktadır.

Bütün insanlıkla birlikte, milletçe yürek yüreğe, el ele, omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, dayanışmayı ve elseverliği paylaşmanın onuru daim olsun!

Kardeşimize ve yoldaşımıza, komşumuza ve yerdeşimize, eşimize ve dostumuza, tanışımıza ve tanışmadığımıza gül alıp gül verdiğimiz mutluluklar gönüllerimize dolsun!

Bayram sevinçleri Van’dan Edirne’ye, Pasifik Okyanusu’ndan Atlas Okyanusu’na kadar hepimizin olsun!

