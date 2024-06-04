Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Kayyum kararı doğru ama çözüm değil"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hakkari Belediyesi’ne kayyum kararının hukuka uygun ve isabetli olduğunu söyledi. PKK'yı bitirmek için köklü çözümü açıklayan Perinçek, HDP ve DEM Parti'nin derhal kapatılması gerektiğini kaydetti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hakkari Belediyesi’ne kayyum kararını değerlendirdi.
Partisinin İstanbul İl Merkezinde basın açıklaması yapan Perinçek, kararın kanunlara uygun olduğuna dikkat çekti. Devletin zaaf içinde olduğunu ifade eden Perinçek, PKK'nın hendeklerden çıkarıldığını söyledi.
"KARAR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"
Kayyum kararının tek başına çözüm olmadığını belirten Perinçek, köklü çözümü açıkladı. DEM Parti'ye destek veren CHP yönetimini eleştiren Perinçek, ABD-İsrail odaklı planlara dikkat çekti. Siyasetteki yumuşama söylemlerini de değerlendirdi.
Perinçek, PKK'ya silah bırakma çağrısı da yaptı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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