Vatan Partisi Genel Merkezinde bayraklar yarıya indi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında şehit olması üzerine Vatan Partisi Genel Merkezi'nde bayraklar yarıya indi.

Vatan Partisi Genel Merkezinde bayraklar yarıya indi
Editör: Mert Sagit
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında şehit olması üzerine Vatan Partisi Genel Merkezi'nde bayraklar yarıya indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında şehit olması üzerine milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

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