Vatan Partisi Genel Sekreter Vekili Ercan Enç, son aylarda terör örgütü PKK’nın çıkarttığı binlerce hektar orman yangınıyla ilgili basın açıklaması yaptı

Vatan Partisi Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Ercan Enç, son aylarda PKK’nın çıkarttığı binlerce hektar orman yangınıyla ilgili basın açıklaması yaptı.



Enç şunları belirtti:



"Bildiğiniz gibi Temmuz ve Ağustos aylarında ülkemizde elliyi aşkın orman yangını meydana geldi. Binlerce hektar orman arazisi içindeki canlılarla birlikte yok olup gitti.



Birkaç gün önce PKK’nın yönettiği “Nuçe Civan” adlı internet sitesinde, PKK’nın yan kollarından “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adlı bir gurubun yangınları üstlenen bir açıklaması yayınlandı. Bu açıklamaya göre terör örgütünün üstlendiği yangınlar tarih ve yer adları ile şunlardır:



1- 24 Ağustos 2019, Mersin-Tarsus



2- 24 Ağustos 2019, Edirne-Keşan



3- 22 Ağustos 2019, Balıkesir-Edremit



4- 22 Ağustos 2019, Muğla-Marmaris



5- 18 Ağustos 2019, İzmir-Karabağlar



6- 18 Ağustos 2019, İzmir-Bornova



7- 18 Ağustos 2019, İzmir-Urla



8- 18 Ağustos 2019, İzmir-Menderes



9- 17 Ağustos 2019, İzmir-Selçuk



10- 12 Ağustos 2019, Balıkesir-Marmara Adası



11- 11 Ağustos 2019, İstanbul-Pendik



12- 11 Ağustos 2019, Mersin-Bozyazı



13- 11 Ağustos 2019, Afyonkarahisar-Başmakçı



14- 11 Ağustos 2019, Antalya-Kumluca



15- 11 Ağustos 2019, Bursa-İznik



16- 10 Ağustos 2019, Çanakkale-Eceabat



17- 7 Ağustos 2019, Muğla-Bodrum



18- 4 Ağustos 2019, İzmir-Foça



19- 24 Temmuz 2019, Manisa-Soma



20- 23 Temmuz 2019, Antalya-Manavgat



21- 22 Temmuz 2019, Antalya-Gazipaşa



22- 22 Temmuz 2019, İstanbu-Şile



23- 21 Temmuz 2019, Aydın-Nazilli



24- 11 Temmuz 2019, Muğla-Fetiye



Yine kendisine ‘’Halkların Birleşik İntikam Milisleri’’ diyen PKK’ya bağlı terörist grubun ise, üstlendiği ve basına yansıyan orman yangınlarının bir kısmı şunlardır:



1- 13 Temmuz 2019, Muğla, Dalaman-Karaağaç mevkii



2- 10 Temmuz 2019, İstanbul, Kartal-Aydos ormanı



3- 4 Temmuz 2019, Tokat, Erbaa-Dokuzçam köyü



4- 1 Temmuz 2019, Muğla, Datça-Palamutlu köyü



Güvenlik güçlerimizin terör örgütüyle içerde ve dışarda kararlı mücadelesi sonucu nefessiz kalan PKK, Türkiyemizin ciğerlerini yakarak son çırpınışlarını sergilemektedir. Bir kez daha görülmüştür ki güvenlik güçlerimizin teröre karşı kararlı mücadelesi insanlık içindir, doğa içindir.



Terör örgütünün yangınları sahiplenmesi görsel ve yazılı medyamızda bir-iki istisna dışında yer almadı. Siyasi partilerimizden, kitle örgütlerimizden, kendisine “çevreci” diyen çevrelerden bir kınama ya da protesto sesi çıkmadı. Öğrencilere yurt yapımı için kesilen ticari amaçla dikilmiş 200 kavak ağacı veya Kirazlı’da maden araması için kesilen ağaçlar için yeri göğü inletenler, PKK’nın yaktığı binlerce hektar orman alanı, milyonlarca ağaç ve o ormanlarda yaşayan milyonlarca hayvanın hayatını görmezden geldiler.



PKK yapınca ‘LAL’ oldular. Dahası PKK yakıp kül ederken lal olanlar, uzantısı HDP ile çevrecilik oynamaya devam ettiler. Bu örgütlerin tutumu sadece orman yangınları ile de ilgili değildir. Her konuda PKK’nın yaptıkları karşısında suskun kalmışlardır. Dünyada çocukları en çok savaş alanına süren örgüt PKK/PYD’ye tek laf etmeksizin, çocuk hakları savunma şampiyonu kesilirler. Yine PKK’nın, ailelerinden kaçırdığı kız çocuklarına yaptıkları istismarı da görmez bu ‘çevre düşkünü’ örgütler ve sözde kadın hakları savunucuları.



Bu suskunluğun, PKK’nın çocuklara, kadınlara, doğaya karşı işlediği suçlara sessiz kalmaların, bu görmezden gelmenin nedenini sormak isteriz. Acaba bu neden, HDP’yi gücendirmeme, HDP ile yapılan ittifaka halel gelmemesi politikası mıdır?



CHP ve İyi Parti yöneticilerini de uyarıyoruz. Kazdağları diye yollara düşenler Kirazlı’da kesilen ağaçların yüz katı alan terör örgütünce yakıldı. Neredesiniz? HDPKK ile kol kola yürümeye devam edecek misiniz? Bu partileri sorumlu davranmaya ve Türkiye cephesine geçmeye davet ediyoruz.



Son olarak şunu belirtmek isteriz. Ne bölücü terör örgütü PKK ile ne de onun siyasi uzantısı HDP ile demokrasi, çocuk hakları, kadın hakları ve çevre mücadelesi verilemez. Amerika’nın kara gücü ile ittifak halinde olanlar onun kaderini de paylaşacaklar.



Bu gerçekler ışığında; HDP’nin bir an önce kapatılması talebimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."



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