Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "ABD'ye Tavır Apronda Değil Suriye'de Gösterilir

Hükümet, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı karşılama görüntüleri üzerinden bir algı yaratılmaya çalışıldı.



AK Parti'nin sözde adımlarına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Türk milletini bunlarla kandıramazsınız!" dedi.



Yapılacak işleri sıralayan Bursalı, "Türkiye-Suriye derhal iş birliği yapacak. ABD güdümlü terörün kökü kazınacak." ifadelerini kullandı.



"Türkiye-Suriye derhal işbirliği yapacak. ABD güdümlü Terörün kökü kazınacak.

İncirlik-Kürecik üsleri TSK'nın tam denetimine verilecek.

Yanlış Ukrayna siyasetinden vazgeçilecek.

Kıyı bankalarına kaçırılan 500 milyar Dolar geri getirtilecek.

NATO'dan çıkılacak."



Bu işleri yapacak kurmay birikimi, strateji ve siyasetin sahibi Vatan Partisi olduğunu vurguladı.