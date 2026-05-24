Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "Kılıçdaroğlu Partide hırsızlığa ve harama karşı temizlik yapacak!"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin verdiği iptal kararının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Delegelerin iradesinin menfaatlerle teslim alındığı yapılarda demokrasiden bahsedilemeyeceğini savunan Bursalı, mahkeme kararının bu gayrimeşru eylemleri hukuken mahkum ettiğini belirtti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cesaretini ve duruşunu takdir ettiklerini dile getiren Bursalı, Vatan Partisi olarak bağımsızlıktan, halktan yana ve emperyalizme karşı olan bu mücadelede Kılıçdaroğlu'nun yanında duracaklarını ve bu çizgideki herkesi ayakta alkışlayacaklarını vurguladı.

"Partide Yolsuzluk ve Hırsızlığa Karşı Temizlik Yapacak"

Özgür Bursalı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelişini ve parti içi hedeflerini şu sözlerle kutladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kutluyoruz, cesaret gösterdi. Ve yolsuzluğa karşı, hırsızlığa karşı, haram yiyenlere karşı partide bir temizlik yapacağını söyledi. O iradeyle şimdi tekrar genel başkan oldu.

Kendisini kutluyoruz. Mücadelesinde de başarılar diliyoruz. Paranın efendi olduğu bir siyasette o siyaset mafyalaşır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu cesaretinden dolayı kutluyoruz. Parti yönetimlerinin satın alındığı bir ülkede biz demokrasiden bahsedebilir miyiz?

Delegelere birtakım menfaatler, evler, arabalar, daireler sağlanarak onların iradesinin teslim alındığı yerde demokrasiden, iradeden bahsedebilir miyiz? Bilmem kaç milyon dolar parayı bastıranın genel başkanlık koltuğu aldığı yerde hangi demokrasiden bahsedeceğiz?

Mutlak butlan kararıyla aslında buna itiraz edildi. Bu mahkum edildi. Temiz siyasette de para değil halk hükmeder. O siyaset piyasaya düşer. Birtakım menfaatler dağıtılarak o kurultay tersine çevrilmiştir."

"Mahkeme Kararı CHP'yi Amerikan ve İsrail Planlarından Kurtarmıştır"

Yargı kararının dış politika zeminindeki yansımalarına ve küresel boyutuna da dikkat çeken Bursalı, Kılıçdaroğlu’nun anti-emperyalist beyanlarına destek vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi mahkeme o eylemleri mahkum etmiştir. Gerçek iradesini kurultayın hesaplamıştır ve bu karar Cumhuriyet Halk Partisi'ni Amerikan planlarından aynı zamanda kurtarmıştır. CHP'yi paranın tahakkümünden kurtarmıştır.

İşte demokrasi adı altında bugün koşanlar CHP genel merkezinde hangi demokrasiden bahsedecekler? Paranın demokrasisidir. Bunlar sahte demokrasi. Bu olay Türkiye'nin emperyalizmle, Batı'yla çelişmesi zemininde de oturmaktadır. Ve bağımsızlıktan yana, halktan yana, emekten yana ve Amerika ile İsrail'e karşı tavırlar alacağını uzun zamandır beyan ediyor. Orada da onu kutluyoruz ve beraber olduğumuzu söylüyoruz.

Kim bu CHP'ye gelirse onu ayakta alkışlıyoruz ve beraber olduğumuzu söylüyoruz. Ama kim özel çıkardan yana, kim yolsuzluktan yana, kim rüşvetten yana, kim Türkiye'yi Amerika ve İsrail'e bağlamaktan yanaysa onun biz karşısında durmak zorundayız. Bizim bir vicdanımız var. Bizim bilincimiz var."