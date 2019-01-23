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Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'den usulsüz seçmen iddialarına tepki

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, yerel seçimlerde usulsüzlük yapılacağı iddialarına tepki gösterdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Reyhan, muhalefetin yenilgiye kılıf hazırlamaya çalıştığını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu’na güvendiklerini kaydeden Reyhan, seçimlerde hile yapılacağı söyleminin terör örgütleri tarafından kullanılabileceğini vurguladı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'den usulsüz seçmen iddialarına tepki

Vatan Partisi’den seçimlerde usulsüzlük iddialarına tepki geldi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, son dönemde artan sahte seçmen ve usulsüz oy kullanımı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ulusal Kanal’a konuşan Reyhan, muhalefetin bu iddiaları neden ortaya attığını anlattı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, seçimlere hile karıştırılacağı iddialarının meşruiyet tartışmalarını da beraberinde getireceğini söyledi.

Utku Reyhan ayrıca, iddiaların hem seçmeni sandıktan uzaklaştırdığını hem de terör eylemlerine zemin hazırladığını vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #utku reyhan
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