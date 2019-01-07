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Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan: Koltuklar turuncu olunca, sendikacılık da sarı oluyor!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, CHP İzmir Milletvekili ve eski DİSK Başkanı Kani Beko'nun, İZBAN grevinin asıl muhatabının Ulaştırma Bakanlığı olduğunu ve grevin amacından saptırıldığına dair açıklamalarına, Twitter üzerinden cevap verdi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan: Koltuklar turuncu olunca, sendikacılık da sarı oluyor!

Reyhan, "Milletvekili olan bütün eski sendikacılar gibi Sayın Kani Beko da geldiği sınıfın karşısına geçti. Yapılacak açıklama mıdır bu? O zaman CHP'li her belediyedeki grevi "saray grevi" diye yaftalayalım. Tertemiz! Koltuklar turuncu olunca, sendikacılık da sarı oluyor!" diyerek Kani Beko'nun açıklamalarına tepki gösterdi.



İzmir’in merkeze uzak ilçelerinde parti örgütü ile buluşan CHP İzmir Milletvekili ve eski DİSK Başkanı Kani Beko, İZBAN grevinin asıl muhatabının Ulaştırma Bakanlığı olduğunu ve grevin amacından saptırıldığını söylemiş “Grev politiktir” demişti.
 

Etiketler; #vatan partisi #utku reyhan
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