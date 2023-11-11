Vatan Partisi Genel Sekteri Özgür Bursalı Alkış'ın Raporunun Devamını 13 Kasım'da Açıklayacak

Vatan Partisi üniversitelerde palazlanan FETÖ raporuyla gündem yarattı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 13 Kasım Pazartesi günü Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın FETÖ'ye sunduğu akademi raporunun devamını da açıklayacak.

"Sayın Cumhurbaşkanına bu raporları sunmak için görüşme arz ediyoruz. Bu konu Türkiye'nin geleceği ve vatan bütünlüğüyle ilgilidir."

Vatan Partisi, üniversitelerde yapılanan FETÖ'yü ortaya çıkardı.

"FETÖ devlet içinde kendisine dayanak inşa edemez. FETÖ'cü rektör Alkış Yakın çevresine moral vermek için, YÖK başta olmak üzere devlet kurumlarının kendisine sahip çıkacağını söyleyen Rektör Alkış’a ve bütün FETÖ mensuplarına sesleniyoruz: Hiçbir terörist, Hiçbir FETÖ mensubu, devletimizin ve yargımızın elinden kurtulamaz."

Genel Sekreter Bursalı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın, FETÖ'nün firari akademi imamı Ali Şerif Tekalan'a sunduğu raporu açıklamaya devam ediyor. Bursalı, bu raporla ilgili devlet kurumlarını harekete geçmeye çağırdı.

"Devletimiz kendine yakışanı yapmalı ve hızla harekete geçerek Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen ABD güdümlü bu Gladyo unsurlarını temizlemeli."

"Abdurrahim Alkış YÖK İle Görüştü"

Özgür Bursalı, yapılan ilk açıklamanın ardından Alkış'ın YÖK'le görüştüğü bilgilerinin kendisine ulaştığını da söyledi.

"Abdurrahim Alkış, yakın çevresine YÖK’le görüştüğünü, YÖK’ün kendisine sahip çıktığını, göstermelik bir inceleme yaptıktan sonra konuyu kapatacağını hatta “tatlıya bağlandığını” bildirdiğini öğreniyoruz."

Bursalı, partisinin üniversitelere yuvalanan FETÖ'ye karşı bir komisyon oluşturacaklarını duyurdu.

"Çeşitli devlet kurumlarından yağan FETÖ ihbarları üzerine Genel Merkezimizde konunun uzmanı olan kıdemli Hukukçularımızla bir Komisyon oluşturuyoruz."

13 Kasım Pazartesi günü Abdurrahim Alkış'ın FETÖ imamına gönderdiği raporun devamı da açıklanacak.



