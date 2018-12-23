Daha iyi çalışma koşulları ve maaşlarına zam talebiyle grev yapan Ürosan işçilerine Vatan Partisi'nden destek geldi. İşçilerin fabrika önünde karşıladığı Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Akkaya işvereni işçilerin sesine kulak vermeye çağırdı.

Toplu iş sözleşmeleri sonuçsuz kalan Ürosan Kimya işçilerine emek dünyasından destek gelmeye devam ediyor.



Türk-İş'e bağlı Petrol İş Sendikası'na üye işçiler 18 Aralık'tan bu yana grevde.



Vatan Partisi kara kışa alıdırış etmeden, kararlılıkla fabrika önünde bekleyen işçileri ziyaret etti.



Vatan Partisi heyetini Petrol İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Baranlı karşıladı. Baranlı, Ürosan işçilerini greve götüren süreci anlattı.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Akkaya asgari ücretin Ocak ayında zamlanacağını hatırlattı. İşvereni işçilerin sesine kulak vermeye çağırdı.



Vatan Partisi Çorlu İlçe Başkanı Songül Çelik'te krizi öne sürerek yaşanan işten çıkarmalara dikkat çekti.



Birlik ve beraberlikle mücadeleye başlayan işçiler kararlı, haklarını talep ediyor. Daha iyi bir yaşam koşulu için talepleri karşılanana dek grevi sürdürcekler.





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