Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için çağrı yaptı

Annelerin eylemini hedef aldı, “savaş devam edecek” tehdidinde bulundu. HDP'li Leyla Güven'in tehditkâr açıklamalarına tepkiler büyüyor.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için eylem yapan annelerin eylemini hedef aldı. Güven, eylem üzerinden tehditkâr sözler sarf etti.

Güven'in sözlerine Vatan Partisi'nden tepki geldi

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Bayram Yurtçiçek, Güven'in kimliği hakkında da bilgi verdi.

Yurtçiçek, bu açıklamalarla birlikte artık HDP'nin kapatılması için harekete geçilmesini istedi.

Yurtçiçek, annelerin eylemini eleştirenlere tepki gösterdi, haklılığına vurgu yaptı.

Öte yandan Leyla Güven'in açıklamalarına bir tepki de İyi Parti'den geldi. Yazılı yapılan açıklamada Güven'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

ulusal.com.tr