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Vatan Partisi hem siyasetteki üsluba hem de olası CHP-HDP ittifakına tepkili

Siyasi partilerin gündeminde ittifak tartışmaları var. AKP'den "gizli saklı ittifaklara gerek yok" MHP'den de "Biz ittifak adına cumhur dedik siz de cümbüş deyin” açıklaması geldi. Vatan Partisi ise hem siyasetteki üsluba hem de olası CHP-HDP ittifakına tepkili

Vatan Partisi hem siyasetteki üsluba hem de olası CHP-HDP ittifakına tepkili

2019 yapılması planlanan yerel ve genel seçimler yaklaşırken ittifak tartışmaları siyasi partilerin gündeminde.

Liderler, CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin  olası ittifakına ilişkin de konuştu.

AKP, CHP ve Vatan Partisi'nin gündeminde Afrin harekatı ile PYD'li Salih Müslim'in yakalanıp serbest kalması da vardı.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, özelleştirmeler dışında sıcak gündem başlıklarına değinmedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #chp #hdp #AKP
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