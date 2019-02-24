Genel Başkan Doğu Perinçek başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti Çin Halk Cumhuriyeti’nde temaslarını sürdürüyor. 22 Şubat tarihinde Pekin’e ulaşan ve önceki gün ÇKP Merkez Komitesi’ne bağlı Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile görüşen heyet, önceki gün de ÇKP Kuzey Afrika ve Batı Asya Daire Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei ile bir çalıştay gerçekleştirdi

Vatan Partisi heyeti Çin Halk Cumhuriyeti’nde temaslarını sürdürüyor. 22 Şubat tarihinde Pekin’e ulaşan ve önceki gün ÇKP Merkez Komitesi’ne bağlı Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile görüşen heyet, önceki gün de ÇKP Kuzey Afrika ve Batı Asya Daire Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei ile bir çalıştay gerçekleştirdi.



Batı Asya, Çin’de Ortadoğu için kullanılan kavram ve ÇKP’nin bölge dağılımına göre Türkiye bu bölgeye dahil.



Meslek eğitim merkezleri

Çalıştayda ÇKP Kuzey Afrika ve Batı Asya Daire Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei, Çin’in etnik politikaları hakkında bir sunum yaptı. Çin’de nüfusları toplam 100 milyona yakın olan 55 milliyetin bulunduğunu, bunların eşitliğinin anayasal güvence altında olduğunu belirten Yu, İslamla ilgili bilgiler de paylaştı. Din özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğunu belirten Yu, ülkede toplam yaklaşık 20 milyon Müslümana 35 bin caminin hizmet verdiğini belirtti.



Kötü niyetli güçler Türk-Çin ilişkilerini baltalıyor

Yu, “bazı kötü niyetli güçler Türk-Çin ilişkilerinin gelişmesini istemiyor. Her fırsatta baltalama girişiminde bulunuyor. Ancak biz Çin Hükümeti olarak bu kötü niyetlere fırsat vermeyeceğiz” dedi. Yu sözlerini “Batılı ülkeler Çin’e zarar vermeye çalışıyor, Vatan Partisi ise Çin-Türkiye ilişkilerini ilerleten elçidir” diye tamamladı.



Vatan Partisi heyetine onur yemeği

Onur yemeğinde konuşma yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek “ABD tehditleriyle karşı karşıya olan Türkiye’nin Atatürk Devrimi’nden sonra en büyük dönemeci yaşayacağını, Atlantik Sistemi’nden özgürleşeceğini” söyleyen Perinçek, “Bunun için Çin dostluğu bizim için çok çok önemli ve Çin’i gelecekte güvenilir dost olarak görüyoruz” dedi.



Türk-Çin dostluğu stratejik

“Çin Halk Cumhuriyeti ile hem üretim ekonomisinin inşasında işbirliğimiz olacaktır. Hem de güvenlik alanında Çin’e ortak çalışmalarımız olacaktır. Bu da ufukta gözüküyor. Bu iki temel nedenden ötürü Türkiye-Çin dostluğu stratejiktir, 21. Yüzyılın stratejik dostluğudur.”



“Kürdistan” ve “Doğu Türkistan’ın arkasında ABD var

“Bazı dalgalanmalar olabilir. Dostluğumuzu bozmak isteyen Amerika var ve tertiplerini zaten sahneliyor. En son Sinciang Uygur Bölgesi ile ilgili provokasyonlar yapıyor. Ancak bu provokasyonlar başarısız olacaktır. Çünkü Türkiye ve Çin’in karşı karşıya olduğu iki terör projesinin, “Kürdistan” ve “Doğu Türkistan’ın” arkasında ABD var. Türkiye bu tehdide yanıt olarak Asya’ya yönelişini sürdürecektir.”

“Coğrafi olarak bir Asya ülkesi olan Türkiye, artık siyasi olarak da bir Asya ülkesi oluyor. Bu süreçte Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’nde tam üye olarak yerini alması bu sorunların çözümünde çok etkili olur”



Atlantik’e dönüş yok, Türkiye’ye güvenin!

“Şunu arkadaşlarımıza kesinlikle söylüyorum: Türkiye tekrar Amerika’nın denetimine dönmez, dönmeyecektir. Çünkü Atlantik Sistemi Türkiye’yi borç batağında boğdu. Güvenlik açısından da parçalamak istedi. Dikkat ediniz, AK Parti iktidarında Türkiye Asya’ya yöneldi. Bu süreci beraber ve çok dikkatli bir şekilde yürütmemiz gerek. Türkiye’ye güvenin!”

Eski CHP milletvekili Birgül Ayman Güler, Karadeniz Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Üçüncü, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek, Hamit Zafer Kars, Yunus Soner ile Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve Vatan Partisi Çin temsilcisi Adnan Akfırat ve MKK üyesi, şair Hüseyin Haydar’ın da katıldığı 15 kişilik heyetin bugün Sinciang Uygur Özerk Bölgesi Başkenti Urumçi’ye geçmesi bekleniyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Urumçi’de düzenlenen uluslararası bir konferansta Etnik Ayrımcılık ve Terörle Mücadele konusunda bir konuşma yapması bekleniyor.

