Genel Başkan Doğu Perinçek başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti, temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin’e ulaştı. Eski CHP milletvekili Birgül Ayman Güler, Karadeniz Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Üçüncü, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek, Hamit Zafer Kars, Yunus Soner ile Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve MKK üyesi, şair Hüseyin Haydar’ın da katıldığı 13 kişilik heyet, havalimanında Kuzey Afrika ve Batı Asya Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei tarafından karşılandı

Vatan Partisi heyeti dün Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne bağlı Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Li Jun tarafından bakanlıkta kabul edildi.



Konuşmasına Türk Dışişlerinin Uygur konusunda yaptığı açıklamaya değinerek başlayan Bakan Yardımcısı Li, Vatan Partisi Genel Başkanı’na hitaben “Geçmişte Türk-Çin ilişkilerine yaptığınız tüm katkılardan ve aldığınız dost tutumdan dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle başladı.



Bakan Yardımcısı Li, "Çin’in terörle, bölücülük ve aşırıcılıkla mücadelesine karşı alınacak tutum, bugün bizim açımızdan en önemli gündem maddesi ve gelecekteki Türk-Çin ilişkilerinin temelidir" dedi.



PERİNÇEK: TÜRK-ÇİN DOSTLUĞU 21. YÜZYILIN STRATEJİK İTTİFAKI



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sözlerine “Türk-Çin dostluğu 21. Yüzyılın dünya düzeyinde etkileri olacak stratejik ittifakıdır” ifadesiyle başladı. Türkiye’nin güvenliğinin Çin’den, Çin’in güvenliğinin de Türkiye’den başladığını belirten Perinçek, Türkiye’nin bugün ABD ile Suriye ve Doğu Akdeniz’de dolaylı bir çatışma içinde olduğunu vurguladı.



Doğu Türkistan adını kullanan terör örgütlerinde ABD’nin rolünü vurgulayan Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu teröristlere karşı hem Suriye’de, hem de Türkiye’nin içinde mücadele ettiğini belirtti. Perinçek, “Hem Kürdistan projesi, hem de Doğu Türkistan’ın bir Amerikan projesidir ve ikisi de yeni İpek Yolu’nu kesmeyi amaçlıyor” dedi.



TÜRKİYE, ŞİÖ’YE KATILIR VE UYGUR MESELESİ ÇÖZÜLÜR



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, görüşmede sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyeliği (ŞİÖ) hem ülkelerimizin terörle mücadelesini olumlu etkiler, hem de bu sayede Uygur meselesinin çözümü için büyük fayda sağlar. Bu adım, Uygurlar arasında Çin’in toprak bütünlüğüne sadık olan ve giderek artan geniş kesimlere de önemli bir destek oluşturur.”



Çin Komünist Partisi ve Vatan Partisi heyetleri görüşmede iki parti arasında somut işbirliğine dair bir dizi konuyu da ele aldı.



Vatan Partisi heyeti Pekin’de görüşmelerini tamamladıktan sonra Sinciang Uygur Özerk Bölgesine hareket edecek. Bölgenin başkenti Urumçi’de düzenlenecek olan uluslararası toplantıda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir sunum yapacak.



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