Vatan Partisi heyetinden Güvenlik-İş Sendikası'na ziyaret

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan ile Genel Sekreter Yardımcısı ve Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık, sendikanın genel merkezinde Genel Başkan Ömer Çağırıcı ile makamında bir araya geldi.

ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, çalışma hayatındaki güncel gelişmeler detaylıca konuşuldu. Özellikle özel güvenlik emekçilerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunlar ele alınarak, bu konular üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise toplumsal yapıyı etkileyen sanal bahis konusu oldu. Gençliği ve toplumu tehdit eden sanal bahis ve kumar bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler tartışılırken, bu konuda kurumların üstlenmesi gereken sorumluluklar değerlendirildi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı; Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan ile Genel Sekreter Yardımcısı ve Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık’a gerçekleştirdikleri nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.