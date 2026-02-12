Vatan Partisi heyetinden Güvenlik-İş Sendikası'na ziyaret

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve beraberindeki heyet, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı'yı genel merkezde ziyaret etti. Görüşmede özel güvenlik emekçilerinin sorunları ile toplum ve gençlik için tehdit oluşturan sanal bahis konusu ele alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Vatan Partisi heyetinden Güvenlik-İş Sendikası'na ziyaret
Yayınlanma: Güncellenme:

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan ile Genel Sekreter Yardımcısı ve Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık, sendikanın genel merkezinde Genel Başkan Ömer Çağırıcı ile makamında bir araya geldi.

ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, çalışma hayatındaki güncel gelişmeler detaylıca konuşuldu. Özellikle özel güvenlik emekçilerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunlar ele alınarak, bu konular üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu. 

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise toplumsal yapıyı etkileyen sanal bahis konusu oldu. Gençliği ve toplumu tehdit eden sanal bahis ve kumar bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler tartışılırken, bu konuda kurumların üstlenmesi gereken sorumluluklar değerlendirildi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı; Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan ile Genel Sekreter Yardımcısı ve Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık’a gerçekleştirdikleri nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 7 kişi daha tutuklandıİzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 7 kişi daha tutuklandıGündem
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: Büyük deprem riski gerçekten bitti mi?Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: Büyük deprem riski gerçekten bitti mi?Yurt
vatan partisi Özgür Bursalı
Günün Manşetleri
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'
7 ilde 120 bin öğrenci için yeni eğitim modeli
Erzurum merkezli 29 ilde siber operasyon
Bakan Gürlek HSK üyeleriyle buluştu
Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi
Samsun'da yasa dışı bahis soruşturması
Meclis'teki eyleme CHP içinden itiraz...
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı 11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı
A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında
Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe