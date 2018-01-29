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Vatan Partisi hızlı başladı: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 bin imza toplandı

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza için hızlı bir başlangıç yaptı. 27 Ocak günü Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra imza kampanyasını halka açan Vatan Partisi, daha ilk günden 5 bin imza topladı. Genel Sekreter Utku Reyhan, imza kampanyası kapsamında toplumun her kesimine ulaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayını belirleyen Vatan Partisi, resmi adaylık için gerekli 100 bin imzayı toplamaya başladı. Doğu Perinçek'in adaylığı için daha ilk günden 5 bin imza toplandı. 

Vatan Partisi, 27 Ocak Cumartesi günü yaptığı Cumhurbaşkanı Karar Kurultayı ile imza kampanyasını başlatmıştı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, imza kampanyasını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Reyhan, "Kampanya sürecinde çalınmadık kapı bırakmayacağız" dedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #utku reyhan #cumhurbaşkanlığı #vatan partisi
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