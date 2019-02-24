Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel, seçim çalışmalarına devam ediyor. Bağcılar ve Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya gelen Yücel, seçimlerin beton ve rant partileri ile Vatan Partisi arasında geçeceğini vurguladı.

Vatan Partisi Belediye Başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ile Bağcılar Belediye Başkan Adayı İlker Işık, Bağcılar İlçe Başkanlığının düzenlediği kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.



Yücel konuşmasında, belediyelerdeki şirketleşme ve aile ilişkilerine dikkat çekti.



Yücel, geçtiğimiz günlerde açıkladıkları Mavi İstanbul Projesi'ne yönelik AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın eleştirilerine de yanıt verdi.



Yücel'in ikinci durağı Bayrampaşa ilçesi oldu. Kentsel dönüşüm nedeniyle mahallelerini terketmeye zorlanan İsmetpaşa Mahallesi sakinleriyle biraraya geldi.



Vatan Partisi olarak mahallelinin yanında olduklarını belirten Yücel, hukuki destek de vereceklerini söyledi.



İsmetpaşa Mahallesi Kültür ve Dayanaşma Derneği yöneticileri "İlk defa bir parti bu kadar samimi konuştu, bize yol gösterdi" diyerek, Yücel'e teşekkür etti…







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