"Apo'nun heykelinin harcını birlikte mi karacaksınız?" Bu soruyu Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel sordu. Yücel önce basın mensuplarına, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin'in katıldığı bir etkinlikte HDP İlçe Başkanı ile birlikte verdiği görüntüyü izletti. Ardından HDP yöneticisinin bölücü ifadelerine tepkisiz kalan ve HDP ile birlik görüntüsü veren CHP adayını eleştirdi. "Bu bir suç duyurusudur" dedi

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Şişli Belediye Başkan Adayı Bülent Önal ile beraber kameraların karşısına geçti. Şişli'de CHP-HDP ittifakını ortaya koyan görüntüleri paylaşarak bir basın açıklaması yaptı.



İlker Yücel'in açıklaması şöyle;

“HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, önceki gün yaptığı bir konuşmada ‘Kürdistan'daki belediyeleri alacağız’ dedi. Bu sırada yanında bulunan CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin'e de oy istedi. Öztürk'ün ardından konuşan CHP'nin adayı Keskin ‘Seçimde birlikteyiz’ mesajı verdi. Şişli'de kameraların önündeki yapılan bu konuşmalar vahimdir. Kabul edilemez.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Kasım 2014'de Diyarbakır'da yaptığı konuşmada ‘Açılım bizim işimiz’ diyerek izleyecekleri çizgiyi ilan etmişti. O günden bu yana PKK'nın siyasal kolu HDP önce hendeklerden çıkarıldı sonra oy desteği verilerek TBMM'ye sokuldu. Şimdi de yerel seçimlerde omuz omuzalar.



Türkiye'yi bölmek isteyenler Mehmetçiğin etkili mücadelesi sayesinde Kandil'de bile konuşamaz duruma gelmişken CHP yönetimi PKK sloganlarını İstanbul'un merkezine taşımıştır. Mustafa Kemal'in partisi Türk milletine ‘Mustafa Kemal'in itlerisiniz’ diye hakaret edenlerle kol kola girmiştir. CHP yönetimi intihar etmektedir.



Sırtını Kandil'e dayadığını ilan eden HDP meşru bir siyasi kuvvet değil kapatılması ülke güvenliği açısından zorunlu bir kuvvettir.”



Sizlere kurmalı oy robotu muamelesi yapanlara gerekli dersi veriniz!



“CHP ve İyi Parti tabanındaki vatanseverlere çağrımızdır! Bu dayatmaya mecbur değilsiniz. Sizlere kurmalı oy robotu muamelesi yapanlara gerekli dersi veriniz. Vatanseverler seçeneksiz değildir. Sandığa, içinizin sinmediği adaylar için “tıpış tıpış” gitmek yerine Vatan Partisi'nin denenmiş sınanmış kadroları için gümbür gümbür gidebilirsiniz!



Vatan Partisi, ülkemizin sorunlarına esaslı, kökten çözümler üretmiş tek partidir. Yerel yönetimler seçimlerine birikimli, namuslu, çalışkan adaylarla girmektedir.



AK Parti seçenek değil, borç batağı!



CHP-İyi Parti seçenek değil, HDP/PKK ile ittifakın sonu karanlık!



Bu durumda Türkiye’nin önünde tek seçenek var: Üreten ve birleşen Türkiye için, Tek Seçenek Vatan Partisi!”